LG строит долгосрочные планы в отношении смартфонов V-Series
Новая торговая марка LG, обнаруженная сетевыми наблюдателями, говорит о том, что компания намерена активно развивать семейство смартфонов V-Series.
Напомним, что в начале текущего года на выставке MWC 2018 компания LG анонсировала аппараты V30S/V30S+ с ИИ-функциями. Позднее дебютировала модель V35 ThinQ с расширенными мультимедийными возможностями. Кроме того, к выпуску готовится смартфон V40 ThinQ, который, по предварительной информации, получит пять камер и систему 3D-сканирования лица для биометрической идентификации пользователей.
Итак, сообщается, что LG зарегистрировала торговую марку V90. В описании сказано, что использовать её планируется применительно к телекоммуникационному оборудованию, в частности, к смартфонам.
Таким образом, делают вывод наблюдатели, в перспективе южнокорейский производитель планирует пополнить ассортимент аппаратов V-Series моделями с индексом от V4х до V9х в обозначении. Будут ли такие устройства выпускаться последовательно, пока не ясно. Не исключено, что смартфоны V90 будут представлены в качестве некой самостоятельной группы аппаратов топового уровня.
Ранее также сообщалось, что LG ускоряет выпуск новых моделей смартфонов. Причина — всё большее давление со стороны китайских производителей, таких как Huawei, Xiaomi, OPPO и Vivo.
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