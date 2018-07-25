НКРСИ хочет продать некоторые лицензии на частоты для 3G и 4G. Но операторам будет сложно договориться

НКРСИ хочет перераспределить частоты «Киевстар», Vodafone, lifecell и «Интертелеком». В регуляторе говорят, что конкурс провести не получится, так как в диапазоне 800-900 МГц частот немного — куда меньше, чем в 1800 МГц. Поэтому НКРСИ хочет переделить частоты так, чтобы у каждой компании получилось запустить в этом спектре 3G или 4G. , пишут AIN.UA

Перераспределение может понравиться не всем операторам. Проблема в том, что по результатам этой процедуры игроки получат разную выгоду. «Киевстар», который владеет крупнейшим пакетом частот на мобильную связь в диапазона 900 МГц, сможет получить 10 МГц под 3G/4G. Таким образом у оператора останется обычная связь в диапазоне, а также появится возможность запустить новые стандарты.

«Интертелеком» сможет получить лицензию на связь 4G —16 МГц. В обмен НКРСИ хочет, чтобы оператор отдал половину своего CDMA-спектра. Компанию не устраивает такой вариант — она готова отдать CDMA-спектр при условии, что получит дополнительные 10 МГц под 4G. Лига.net отмечает, что «Интертелекому» этого хватит, чтобы продолжить игру.

lifecell сможет получить 12,6 МГц частот в диапазоне 900 МГц, 10 МГц из которых будут доступны для 4G. Для этого компании нужно будет обменяться CDMA-частотами на 5МГц с «Интертелекомом». Она их не использует, поэтому это вероятный вариант.

Сложнее всего ситуация обстоит с Vodafone. По задумке НКРСИ после перераспределения компания получит 10 МГц в диапазоне 900 МГц под 3G/4G. Правда для обычной мобильной связи частот не останется. В Vodafone говорят, что не могут отказаться от нее — мобильной связью пользуется больше людей, чем 3G и 4G.

По одной из оценок, частоты будут стоить минимум 645 млн грн за 10 МГц. К такой цифре пришли британские аналитики из Analysys Mason, которые рассчитывали для Украины стоимости лицензий на предыдущих тендерах. В таком случае бюджет может пополниться теоретически на несколько миллиардов гривен.

Важно понимать, что в спектре, где может произойти перераспределение, работают спецсредства связи. Генштабу необходимо понимать, как будут одновременно работать коммерческие и специальные передатчики. Для этого нужно провести «облеты» в районе нескольких украинских аэродромов. Генштаб не против, но эта процедура стоит около 5 млн грн, которые должны будут заплатить операторам. В НКРСИ дали две недели компаниям на обдумывание предложения, так как в октябре начнутся учения военных сил, а зимой сделать «облеты» не удастся.

 


Дмитрий Демченко, AIN


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