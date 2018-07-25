Топ-менеджер Meizu показал Meizu 16 и 16 Plus

Вице-президент компании Meizu Ли Нан (Li Nan), через китайскую социальную сеть Weibo, поделился изображениями готовящихся к выпуску смартфонов Meizu 16 и 16 Plus.

Как видно на фото, грядущие новинки получат экран с изогнутыми углами и очень тонкие рамки. Задняя панель смартфонов стеклянная, и на ней расположатся двойная основная камера с вертикальными модулями и светодиодная вспышка. Также на опубликованных рендерах видны порт USB-C и TRS диаметром 3,5 мм. Дактилоскопического сканера нет ни спереди ни сзади, возможно, он будет встроен в дисплей аппарата.

Предположительно, Meizu 16 получит 5,8-дюймовый экран, процессор Qualcomm Snapdragon 710 и аккумулятор на 2950 мАч. Meizu 16 Plus оснастят 6,5-дюймовым дисплеем, процессором Qualcomm Snapdragon 845 и аккумулятором на 3570 мАч. Обе новинки будут обладать 6/8 ГБ оперативной памятью и 64/256 ГБ встроенной памятью.

Официальный дебют Meizu 16 и 16 Plus состоится 8 августа. Стоимость Meizu 16 с 6+64 ГБ памяти составит $469, версии 6+128 ГБ – $515. Meizu 16 Plus с 6+128 ГБ памяти обойдется в $579,версия 8+256 ГБ – $625.