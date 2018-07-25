Будущие iPhone могут получить съёмную камеру

Ведомство по патентам и товарным знакам США выдала патент Apple на «адаптивную систему камер», которая будет использовать комбинацию решений, таких как подвижные сенсоры, анализ изображений и программное обеспечение для обработки изображений. Благодаря новой технологии смартфон сможет синхронизироваться со сторонними устройствами.

Съёмная камера iPhone

Новая камера будет прикрепляться на iPhone с помощью специального магнита. Технология анализирует фокус, резкость, оптическое искажение, хроматическую аберрацию, виньетирование и освещение, чтобы выявить недостатки при съемке.

В новом патенте описывается камера, самостоятельно обнаруживающая присоединенные к ней аксессуары. Apple рассматривает несколько способов обнаружения и распознавания аксессуаров, включая электронику, магниты и радиочувствительность. Обнаружив и распознав аксессуар, камера в своем интерфейсе выдает новые опции, которые предоставляют пользователям больше возможностей для взаимодействия с дополнительным оборудованием для качественной съемки.

Скорее всего, поддержка съёмных камер будет реализована в будущих поколениях iPhone, но, конечно же, не в новинках 2018 года.


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