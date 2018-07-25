Смартфоны Meizu 16 и 16 Plus показали на официальных рендерах

В сети опубликованы официальные изображения смартфонов Meizu 16 и 16 Plus, и выложил их сам Ли Нан, старший вице-президент Мейзу. Сделал он это в ответ на рендеры, опубликованные регулятором TENAA, качество которых оказалось совсем невысоким.

Новые изображения смартфонов Meizu 16 и 16 Plus существенно более качественные, и устройства выглядят очень привлекательно, как, впрочем, и положено флагманам. Следует обратить внимание на рамки экрана минимальной толщины, сдвоенную камеру со светодиодной вспышкой и тыльную панель, исполненную из стекла – все, как у других топовых аппаратов 2018 года.

Оба смартфона могут похвастаться портом USB-C, нужным для быстрой зарядки аккумуляторов и, что важно, отдельным входом под наушники с коннектором 3,5 миллиметра. А вот моноброви нет ни у одного из них, что, разумеется, играет им на руку. Анонс Meizu 16 и 16 Plus состоится 8 августа текущего года, и смартфоны будут работать на процессорах Qualcomm 710 и Qualcomm 845 соответственно. Цена на них стартует от $450 и достигает $580 в зависимости от выбранной версии.

Максим Мишенев, MobileDevice


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