Смартфоны Meizu 16 и 16 Plus показали на официальных рендерах

В сети опубликованы официальные изображения смартфонов Meizu 16 и 16 Plus, и выложил их сам Ли Нан, старший вице-президент Мейзу. Сделал он это в ответ на рендеры, опубликованные регулятором TENAA, качество которых оказалось совсем невысоким.



Новые изображения смартфонов Meizu 16 и 16 Plus существенно более качественные, и устройства выглядят очень привлекательно, как, впрочем, и положено флагманам. Следует обратить внимание на рамки экрана минимальной толщины, сдвоенную камеру со светодиодной вспышкой и тыльную панель, исполненную из стекла – все, как у других топовых аппаратов 2018 года.

