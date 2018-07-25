Chuwi Hi9 Pro – китайский игровой планшет
Игровые смартфоны так и не стали трендом 2018 года, и теперь очередь за игровыми планшетами. Правда, пока что этими гаджетами заинтересовался лишь третий эшелон, так что встречаем новейший Chuwi Hi9 Pro.
Сразу отметим, что в Chuwi Hi9 Pro от геймерского устройства есть лишь дизайн, да и то это весьма спорный вопрос. В остальном планшет имеет характеристики среднего уровня – 3 Гб оперативной памяти, накопитель на 32 Гб и процессор MediaTek Helio X20 двухлетней давности, который хоть и содержит 10 ядер, но сильно греется под нагрузкой и потому сбрасывает частоты. В его составе есть 4-ядерная видеокарта Mali T880 MP4.
Chuwi Hi9 Pro поддерживает сети LTE, располагает модулями Bluetooth 4 и Wi-Fi 802.11ac, разъемом под наушники 3,5 миллиметра и батареей всего на 5000 мАч, которой хватит лишь на 4 часа игры. Главным украшением планшета стал его большой экран 8,4 дюйма с высоким разрешением 2560х1600 точек или Quad HD в формате 16:10. Вся электроника уместилась в корпусе толщиной 8 миллиметров. В продажу Chuwi Hi9 Pro поступит ближе к концу этого лета, но цена игрового китайского планшета на данный момент остается неизвестной. Прошивка компьютера обновлена до версии Android 8.1 Oreo.
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