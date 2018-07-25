Panasonic Toughbook FZ-N1: гибрид смартфона и прочного карманного ПК

Panasonic Toughbook FZ-N1: гибрид смартфона и прочного карманного ПК

Корпорация Panasonic анонсировала мобильное устройство повышенной прочности Toughbook FZ-N1, рассчитанное на бизнес-пользователей.

Новинка представляет собой гибрид смартфона и «внедорожного» карманного компьютера. Гаджет выполнен в соответствии со стандартами MIL-STD-810G и IP66/IP68. Ему не страшны падения с двухметровой высоты и погружения под воду на глубину полтора метра.

Устройство оборудовано 4,7-дюймовым сенсорным дисплеем формата 720p (1280 ? 720 точек). Яркость достигает 500 кд/м2. Опционально может быть реализована поддержка управления при помощи пера.

Новинка снабжена сканером штриховых кодов, 8-мегапиксельной тыльной камерой со вспышкой, фронтальной 5-мегапиксельной камерой, флеш-модулем вместимостью 32 Гбайт, слотом mciroSD и портом Micro-USB.

Panasonic Toughbook FZ-N1: гибрид смартфона и прочного карманного ПК

Аппаратной основой служит процессор Qualcomm Snapdragon 660, который содержит восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический контроллер Adreno 512. Объём оперативной памяти равен 3 Гбайт.

За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 3200 мА·ч; опционально возможно использование батареи на 6400 мА·ч. Операционная система — Android 8.1 Oreo.

Устройство может работать в сотовых сетях и беспроводных сетях Wi-Fi. Цена составит внушительные 1900 долларов США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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