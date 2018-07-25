Tesla выпустит смартфон Quadra с двойной камерой

В распоряжении веб-источников оказались «живые» фотографии фронтальной и тыльной панелей корпуса смартфона под названием Quadra, который, как утверждается, готовит к выпуску производитель электромобилей Tesla.

Видно, что аппарат имеет безрамочный дизайн. В верхней части лицевой панели предусмотрен вырез для селфи-камеры, датчиков и динамика. Снимки говорят о том, что соотношение сторон дисплея составит 18:9 или 19:9.

На задней стороне устройства красуется крупный логотип Tesla. В левом верхнем углу предусмотрен вырез для сдвоенной основной камеры.

К сожалению, пока это вся информация о проектируемом смартфоне. Какие-либо технические характеристики не раскрываются. Сроки возможного анонса также держатся в секрете.

Нужно отметить, что в конце прошлого года компания Илона Маска анонсировала резервный аккумулятор для мобильных устройств Tesla Powerbank. Внешним видом изделие напоминает зарядные станции Supercharger.

Таким образом, полагают наблюдатели, в скором времени пару Tesla Powerbank может составить смартфон Tesla Quadra. Сама компания Илона Маска эти сведения, разумеется, не подтверждает.



