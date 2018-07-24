Флагманскому смартфону Nokia приписывают наличие мультикамерной системы
В Сети появились слухи о том, что будущий флагманский смартфон Nokia получит уникальную камеру, содержащую большое количество оптических блоков.
Речь идёт о системе, разрабатываемой молодой компанией Light. Об этом проекте мы уже рассказывали: в составе камеры могут быть задействованы до девяти модулей, которые обеспечат широчайшие возможности съёмки. К примеру, могут формироваться изображения с результирующим разрешением до 64 млн пикселей. Плюс к этому значительно повысится качество фотографий, сделанных в условиях плохой освещённости.
Проектируемый смартфон Nokia, как отмечается, может выйти на рынок под именем Nokia 9 или Nokia 10. Основная камера Light не обязательно получит девять оптических модулей — их число может быть меньше, скажем, пять. Но в любом случае использованное решение станет уникальным.
Называется также предполагаемая цена аппарата — приблизительно 1000 долларов США. Не исключено, что устройство выйдет с операционной системой Android 9.0 P.
Если верить имеющимся данным, будущий флагман Nokia получит качественный дисплей без выреза, процессор Snapdragon 845 и как минимум 6 Гбайт оперативной памяти.
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