Google слишком поздно занялся урегулированием спора по Android в ЕС – Bloomberg
Как известно, на прошлой неделе Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные $5 млрд (€4,3 млрд) за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных операционных систем. На днях выяснилось, что компания искала способы урегулировать этот спор ещё до наложения штрафа. Об этом
По данным агентства, в августе 2017 Google предлагал внести изменения в соглашения с производителями Android-устройств, чтобы они лучше соответствовали европейскому законодательству. Подробности не уточняются, но известно, что Google был согласен «ослабить ограничения» в соглашениях на использование Android и рассматривал возможность распространения своих приложений «двумя разными способами».
Официального ответа юристы компании не получили, но в телефонных переговорах чиновники ЕК заявили, что урегулирование «больше невозможно». Поскольку возможность проведения переговоров об урегулировании оказалась закрытой, в Google даже не пытались обсуждать штраф.
Два других источника рассказали, что ведомство не сочло предложение Google убедительным и посчитало, что оно было сделано «слишком поздно».
В интервью еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заявила, что компания слишком долго медлила с возможным урегулированием. По её словам, соответствующие предложения должны были быть внесены ещё в 2016 году, когда Google получил «Заявление о возражениях» по Android.
Однако на тот момент компания была поглощена расследованием по делу Google Shopping. Более того, в ноябре 2017 года Еврокомиссия направила в адрес Google новые претензии.
Напомним, что после публикации информации о штрафе Google публично выразил несогласие с решением Еврокомиссии. Сейчас компания готовится к подаче апелляции.
В настоящее время ЕК ведёт ещё одно расследование в отношении Google: по делу AdSense.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.