Google слишком поздно занялся урегулированием спора по Android в ЕС – Bloomberg

Как известно, на прошлой неделе Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные $5 млрд (€4,3 млрд) за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных операционных систем. На днях выяснилось, что компания искала способы урегулировать этот спор ещё до наложения штрафа. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, в августе 2017 Google предлагал внести изменения в соглашения с производителями Android-устройств, чтобы они лучше соответствовали европейскому законодательству. Подробности не уточняются, но известно, что Google был согласен «ослабить ограничения» в соглашениях на использование Android и рассматривал возможность распространения своих приложений «двумя разными способами».

Официального ответа юристы компании не получили, но в телефонных переговорах чиновники ЕК заявили, что урегулирование «больше невозможно». Поскольку возможность проведения переговоров об урегулировании оказалась закрытой, в Google даже не пытались обсуждать штраф.

Два других источника рассказали, что ведомство не сочло предложение Google убедительным и посчитало, что оно было сделано «слишком поздно».

В интервью еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заявила, что компания слишком долго медлила с возможным урегулированием. По её словам, соответствующие предложения должны были быть внесены ещё в 2016 году, когда Google получил «Заявление о возражениях» по Android.

Однако на тот момент компания была поглощена расследованием по делу Google Shopping. Более того, в ноябре 2017 года Еврокомиссия направила в адрес Google новые претензии.

Напомним, что после публикации информации о штрафе Google публично выразил несогласие с решением Еврокомиссии. Сейчас компания готовится к подаче апелляции.