На сайте Samsung «засветились» смарт-часы Galaxy Watch

Немногим более двух недель отделяет Samsung от следующего крупного мероприятия серии Galaxy Unpacked, на котором будет анонсирован фаблет Galaxy Note 9. Как ожидается, наряду с фаблетом будет представлено ещё несколько новинок, включая смарт-часы следующего поколения.

Уже известно, что смарт-часы южнокорейской компании получат название Galaxy Watch. Новинка прошла сертификацию Федеральной комиссии по связи США (FCC) и уже указана в её базе данных. Поэтому презентация Galaxy Watch может состояться в любой момент.

Ряд интернет-ресурсов отметил ещё одну утечку информации, происшедшую на этой неделе. Смарт-часы Galaxy Watch «засветились» на собственном сайте Samsung. На нём на некоторое время появилось изображение версии Galaxy Watch в 42-мм корпусе цвета розового золота, с поддержкой Bluetooth. Ранее сообщалось, что смарт-часы Samsung выйдут в двух типоразмерах.

Другие слухи включают предположение о том, что Galaxy Watch будет работать под управлением Tizen, собственной операционной системы Samsung, а не Android Wear. Также сообщается, что основное внимание в устройстве будет уделено голосовому управлению с использованием виртуального помощника Samsung Bixby.

Презентация Galaxy Note 9 пройдёт в Нью-Йорке на мероприятии Galaxy Unpacked 9 августа. Предварительный заказ на фаблет и другие представленные устройства будет доступен с 14 августа, а их реализация стартует 24 августа.



