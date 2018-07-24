На сайте Samsung «засветились» смарт-часы Galaxy Watch

На сайте Samsung «засветились» смарт-часы Galaxy Watch

Немногим более двух недель отделяет Samsung от следующего крупного мероприятия серии Galaxy Unpacked, на котором будет анонсирован фаблет Galaxy Note 9. Как ожидается, наряду с фаблетом будет представлено ещё несколько новинок, включая смарт-часы следующего поколения.

Уже известно, что смарт-часы южнокорейской компании получат название Galaxy Watch. Новинка прошла сертификацию Федеральной комиссии по связи США (FCC) и уже указана в её базе данных. Поэтому презентация Galaxy Watch может состояться в любой момент.

Ряд интернет-ресурсов отметил ещё одну утечку информации, происшедшую на этой неделе. Смарт-часы Galaxy Watch «засветились» на собственном сайте Samsung. На нём на некоторое время появилось изображение версии Galaxy Watch в 42-мм корпусе цвета розового золота, с поддержкой Bluetooth. Ранее сообщалось, что смарт-часы Samsung выйдут в двух типоразмерах.

На сайте Samsung «засветились» смарт-часы Galaxy Watch

Другие слухи включают предположение о том, что Galaxy Watch будет работать под управлением Tizen, собственной операционной системы Samsung, а не Android Wear. Также сообщается, что основное внимание в устройстве будет уделено голосовому управлению с использованием виртуального помощника Samsung Bixby.

Презентация Galaxy Note 9 пройдёт в Нью-Йорке на мероприятии Galaxy Unpacked 9 августа. Предварительный заказ на фаблет и другие представленные устройства будет доступен с 14 августа, а их реализация стартует 24 августа.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Huawei разрабатывает смартфон с камерой в экранеHuawei разрабатывает смартфон с камерой в экране
Google не согласен с решением Еврокомиссии по делу AndroidGoogle не согласен с решением Еврокомиссии по делу Android
Рейтинг самых ненадежных Android-смартфоновРейтинг самых ненадежных Android-смартфонов
Смартфон BlackBerry KEY2 получит упрощенную lite-версиюСмартфон BlackBerry KEY2 получит упрощенную lite-версию
Украинцы начнут использовать мобильную связь в качестве стационарнойУкраинцы начнут использовать мобильную связь в качестве стационарной
Блок рекламы


Похожие новости
Xiaomi Mi Bunny Smartwatch 3: детские смарт-часы с поддержкой 4GXiaomi Mi Bunny Smartwatch 3: детские смарт-часы с поддержкой 4G
Samsung поменяет названия смартфонов А-серииSamsung поменяет названия смартфонов А-серии
Работающий Samsung Galaxy Note 9 появился на новых рендерах и «живых» фотоРаботающий Samsung Galaxy Note 9 появился на новых рендерах и «живых» фото
Умные часы Samsung Galaxy Watch появились на изображенияхУмные часы Samsung Galaxy Watch появились на изображениях
Прошивка Samsung Galaxy Tab S4 подтвердила отсутствие сканера отпечатковПрошивка Samsung Galaxy Tab S4 подтвердила отсутствие сканера отпечатков
Samsung Galaxy Note 9 появился на фотоSamsung Galaxy Note 9 появился на фото
Сгибаемый смартфон Samsung выйдет в начале 2019 годаСгибаемый смартфон Samsung выйдет в начале 2019 года
Samsung Galaxy Tab 8.0 (2018) появился на фото-рендерахSamsung Galaxy Tab 8.0 (2018) появился на фото-рендерах
Смартфон Samsung Galaxy Grand Prime Plus (2018) сможет узнавать владельцев по глазамСмартфон Samsung Galaxy Grand Prime Plus (2018) сможет узнавать владельцев по глазам
Смартфоны Samsung со сканером отпечатков в экране выйдут в 2019 годуСмартфоны Samsung со сканером отпечатков в экране выйдут в 2019 году
Последние новости
Подгружаем последние новости