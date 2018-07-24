Xiaomi Mi Bunny Smartwatch 3: детские смарт-часы с поддержкой 4G

Компания Xiaomi выпустила детские смарт-часы Mi Bunny Smartwatch 3, приобрести которые можно будет по ориентировочной цене 90 долларов США .

Устройство оснащено 1,41-дюймовым дисплеем HD AMOLED с разрешением 320 ? 360 точек. Защиту от повреждений обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass 3. Предусмотрена 2-мегапиксельная камера.

Часы поддерживают работу в мобильных сетях 4G/LTE, а также в беспроводных сетях Wi-Fi. Имеется приёмник спутниковых навигационных систем GPS/Beidou.

Родители смогут контролировать местоположение своих детей. Через специальное приложение можно задавать географические границы, при выходе ребёнка за которые поступит предупреждающий сигнал.

Гаджет поможет малолетним пользователям оставаться активными, побуждая к выполнению различных упражнений и участию в групповых состязаниях.

Новинка защищена от влаги по стандарту IPX7. Имеются слот для карты Nano SIM и порт Micro-USB. Предусмотрены два варианта цветового исполнения — светло-синий и розовый.



