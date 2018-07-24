Qualcomm представила первые в мире радиомодули 5G NR mmWave для мобильных устройств

Компания Qualcomm представила первые полностью интегрированные антенные модули 5G NR QTM052 mmWave (для миллиметрового диапазона) и радиомодули QPM56xx sub-6 с поддержкой частот до 6 ГГц для смартфонов и других мобильных устройств. Они совместимы с 5G-модемами Snapdragon X50 и обеспечивают передачу данных от модема к антенне в нескольких частотных диапазонах. При этом новинки имеют настолько компактные размеры, что могут быть интегрированы в мобильные устройства, что является значительным достижением.

Из-за множества технических и конструктивных сложностей до сих пор считалось невозможным использовать сигналы в миллиметровом диапазоне в секторе мобильной беспроводной связи. Речь шла о многих аспектах проектирования устройств: материалах, форматах, промышленном дизайне, охлаждении и требованиях к мощности излучения и так далее. В результате мало кто в индустрии считал возможным практическое применение миллиметрового диапазона в мобильных устройствах и сетях, но Qualcomm удалось решить все трудности.

Модули QTM052 mmWave работают в связке с 5G-модемом Snapdragon X50 и поддерживают передовые технологии формирования луча, управления лучом и отслеживания луча, которые значительно увеличивают дальность распространения и устойчивость сигналов в миллиметровом диапазоне. Решения оснащены встроенным приёмопередатчиком 5G NR, микросхемой управления питанием, радиокомпонентами входных каскадов и фазированной антенной решёткой. Поддерживается работа на полосе до 800 МГц в частотных диапазонах 26,5–29,5 ГГц (n257), 27,5–28,35 ГГц (n261) и 37–40 ГГц (n260). Причём, как отмечает производитель, в одном смартфоне можно задействовать до четырёх модулей QTM052.

Миллиметровый диапазон лучше всего подходит для обеспечения покрытия 5G в густонаселённых городских районах с плотной застройках, а также в помещениях с большим скоплением людей и техники, однако дальность сигнала в таких случаях может оказаться недостаточно велика. Проблему же широкого покрытие 5G NR на больших территориях может обеспечить диапазон частот до 6 ГГц. Для этих целей компания в дополнение к QTM052 разработала серию радиомодулей QPM56xx (QPM5650, QPM5651, QDM5650 и QDM5652), предназначенную также для работы в связке с 5G-модемом Snapdragon X50.

В QPM5650 и QPM5651 используется встроенное решение 5G NR PA/LNA/Switch и подсистема фильтрации, в QDM5650 и QDM5652 —5G NR LNA/Switch и подсистема фильтрации для обеспечения диверсификации, а также поддержка технологии MIMO. Все четыре модуля поддерживают интегрированную SRS-коммутацию для оптимизации работы технологии Massive MIMO, и работают в диапазонах частот 3,4–4,2 ГГц (n77), 3,3–3,8 ГГц (n78) и 4,4–5,0 ГГц (n79).

Более того, Qualcomm прогнозирует, что первые мобильные аппараты с поддержкой высокоскоростной беспроводной связи 5G NR mmWave могут добраться до рынка уже в следующем 2019 году. Причём антенные модули QTM052 и радиомодули QPM56xx уже находятся на стадии отправки клиентам.

«Наш анонс появления первых коммерческих антенных модулей 5G NR mmWave и радиомодулей с поддержкой частот до 6 ГГц для смартфонов и других мобильных устройств — важная веха для всей отрасли мобильной связи. Инвестиции Qualcomm Technologies в 5G позволили нам представить рабочее решение для миллиметровой связи в форм-факторе мобильных устройств, ранее считавшееся неосуществимым, а также полностью интегрированное решение с поддержкой частот до 6 ГГц. Сейчас новые решения типа „модем-антенна“ позволят вывести коммерциализацию мобильных сетей и устройств 5G на совершенно новый уровень, — подчеркнул президент Qualcomm Криштиану Амон (Cristiano Amon). — С 5G потребители получат доступ в Интернет на гигабитных скоростях при минимальной задержке с гаджетов, которые легко умещаются на ладони. Это станет настоящим переворотом в пользовательском окружении сферы мобильных устройств».

Любопытно, что в июне в Москве, Санкт-Петербурге и Казани оператор сотовой связи «МегаФон» вместе с Qualcomm и Nokia уже протестировал готовность абонентского 5G-оборудования, работающего в миллиметровом диапазоне и в диапазоне ниже 6 ГГц.



