Модули Qualcomm QTM052 позволят делать тонкие 5G-смартфоны

Qualcomm анонсировала первую в мире антенные модули 5G QTM052 mmWave (для миллиметрового диапазона). Главной особенностью модулей QTM052 является их компактный размер, благодаря которому даже в ультратонкий смартфон может поместится до четырех таких антенн.

Антенный модуль 5G NR QTM052 работает в тандеме с 5G-модемами Snapdragon X50, и поддерживают передовые технологии формирования луча, управления лучом и отслеживания луча, которые значительно увеличивают дальность распространения и устойчивость сигналов в миллиметровом диапазоне.

Новинка оснащена встроенным приёмопередатчиком 5G NR, микросхемой управления питанием, радиокомпонентами входных каскадов и фазированной антенной решёткой. Поддерживается работа на полосе до 800 МГц, включая диапазоны 26,5–29,5 ГГц (n257), 27,5–28,35 ГГц (n261) и 37–40 ГГц (n260). Наивысшая скорость передачи данных в 5G-сетях составляет 5 ГБит/с. Но как утверждают разработчики, с помощью новых mmWave-антенн можно будет достичь реальной скорости передачи данных на уровне 1,4 ГБит/с, даже в застроенном городе.

Помимо этого, компания Qualcomm представила серию радио-модулей QPM56xx (QPM5650, QPM5651, QDM5650 и QDM5652), предназначенных для работы в диапозоне ниже 6 ГГц. Они совместимы с 5G-модемами Snapdragon X50, и работают в диапазонах частот 3,4–4,2 ГГц (n77), 3,3–3,8 ГГц (n78) и 4,4–5,0 ГГц (n79).

Образцы антенного модуля QTM052 mmWave и радио-модулей QPM56xx в ближайшее время будут отправлены производителям смартфонов. Первые мобильные аппараты с поддержкой беспроводной связи 5G NR mmWave будут доступны уже в первой половине следующего года.