Упоминания о Google Pixel 3 и Pixel 3 XL нашли в новой версии Android

В исходном коде новой сборки ОС Android обнаружились кодовые имена грядущих смартфонов Google Pixel 3 и Pixel 3 XL – Blueline и Crosshatch соответсвенно.

Google Pixel 3 и Pixel 3 XL

В октябре прошлого года также появилась информация и о третьем смартфоне Google с кодовым названием Albacore. Возможно, что это будет бюджетная модель Pixel, предназначенная для развивающихся рынков.

Характеристики Pixel 3 и Pixel 3 XL

Согласно более ранним слухам, Pixel 3 XL будет обладать «вырезом» в верхней части экрана, Pixel 3 такового не получит. Google Pixel 3 XL оснастят 6,2-дюймовым дисплеем, а у Pixel 3 размер экрана составит 5,3 дюйма, но с очень тонкими рамками. Аппаратной основой обеих новинок станет процессор Snapdragon 845 в тандеме с 6 ГБ оперативной памяти.

Google Pixel 3 и Pixel 3 XL

Дизайн задних панелей грядущих смартфонов будет аналогичен дизайну предыдущих двух поколений. Google Pixel 3 и Pixel 3 XL достанутся одинарные основные камеры и двойные селфи-камеры. В качестве программного обеспечения будет использоваться новая версия Android Pistachio. Другие спецификации, к сожалению, пока неизвестны.

Когда представят смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL

Официальный дебют Google Pixel 3 и Pixel 3 XL состоится в октябре нынешнего года. Предположительно, вместе с новыми флагманами поисковой гигант также покажет второе поколение хромбука Pixelbook, умные часы Pixel, и новые беспроводные наушники Pixel Buds.


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