Упоминания о Google Pixel 3 и Pixel 3 XL нашли в новой версии Android

В исходном коде новой сборки ОС Android обнаружились кодовые имена грядущих смартфонов Google Pixel 3 и Pixel 3 XL – Blueline и Crosshatch соответсвенно.

В октябре прошлого года также появилась информация и о третьем смартфоне Google с кодовым названием Albacore. Возможно, что это будет бюджетная модель Pixel, предназначенная для развивающихся рынков.

Характеристики Pixel 3 и Pixel 3 XL

Согласно более ранним слухам, Pixel 3 XL будет обладать «вырезом» в верхней части экрана, Pixel 3 такового не получит. Google Pixel 3 XL оснастят 6,2-дюймовым дисплеем, а у Pixel 3 размер экрана составит 5,3 дюйма, но с очень тонкими рамками. Аппаратной основой обеих новинок станет процессор Snapdragon 845 в тандеме с 6 ГБ оперативной памяти.

Дизайн задних панелей грядущих смартфонов будет аналогичен дизайну предыдущих двух поколений. Google Pixel 3 и Pixel 3 XL достанутся одинарные основные камеры и двойные селфи-камеры. В качестве программного обеспечения будет использоваться новая версия Android Pistachio. Другие спецификации, к сожалению, пока неизвестны.

Когда представят смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL