Фаблет Xiaomi Mi Max 3 протестировали в AnTuTu

Анонсированный, но пока не вышедший смартфон Xiaomi Mi Max 3 уже протестировали в бенчмарке AnTuTu, и полученные им результаты весьма впечатляют. Разница со вторым поколением, набравшим в свое время в районе 75 000 баллов, существенная – третий Ми Макс оказался чуть ли не в полтора раза мощнее.

Xiaomi Mi Max 3

В AnTuTu новый Xiaomi Mi Max 3 получил почти 119 000 баллов, и это уже в версии на Qualcomm 636, а ведь не за горами релиз Xiaomi Mi Max 3 Pro с еще более мощным Qualcomm 710. Для сравнения, недавно показанный Xiaomi Redmi Note 5 выдал 115 000 баллов. Для планшетофона это отличный показатель, тем более что и стоит он совсем недорого – от 250 долларов США при покупке в Китае. Старт продаж мобильника на родине ожидается уже завтра, 24 июля 2018 года, но, видимо, пока без глобальной прошивки – ее, по слухам, нужно подождать до августа.

Стоит Xiaomi Mi Max 3 $255 за 4-64 Гб и $300 за 6-128 Гб памяти, а Pro-версия получит 8-128 Гб, но ее цена на данный момент неизвестна. Список характеристик смартфона включает батарею 5500 мАч, фотокамеры от Sony на 5 Мп спереди и 12+5 Мп сзади, огромный экран 6,9 дюйма с тонкими рамками и разрешением Full HD+, ускоренную зарядку батареи, два слота под SIM-карты и ОС Android 8.1 Oreo. Модуль NFC в смартфоне не предусмотрен.

Максим Мишенев, MobileDevice


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