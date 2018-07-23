Samsung поменяет названия смартфонов А-серии

Изменение названий моделей устройств при сохранении прежнего модельного ряда – распространенная практика среди производителей автомобилей, но и в портативной электронике такое тоже иногда случается. Сегодня стало известно, что компания Samsung намерена переименовать всю А-серию, однако особо больших изменений ждать не стоит.

Samsung

На деле все будет очень просто – к названию каждого смартфона А-серии припишут нолик и этим ограничатся, то есть, к примеру, А3 станет А30, а А8 превратится в А80. Принцип иерархии моделей останется прежним, то есть А30 будет хуже, нежели А50, и так далее. По всей видимости, изменения состоятся уже в 2019 году, а пока что Samsung лишь зарегистрировала все соответствующие названия в Европе.

В этом году корейский вендор явит миру новый флагман Note 9 и четвертое поколение умных часов Gear S, ну а в начале 2019 свет увидит модель S10 – возможно к ее выходу и приурочен нолик в названии мобильников А-серии. По всей видимости, Samsung заранее готовится к двузначной схеме нумерации, ведь Note 10 тоже, можно сказать, не за горами. Все прочие производители ААА-сегмента пока что не спешат вносить изменения в названия своих гаджетов – та же LG решила не переименовывать текущий флагман G7 в безликое Judy.


Максим Мишенев, MobileDevice


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