Корпус будущего смартфона Tesla Quadra появился на фото

Первая информация о готовящемся к выпуску смартфоне от американского производителя электромобилей Tesla появилась ещё в ноябре прошлого года. Новинка выйдет под названием Tesla Quadra. Теперь в сети появились изображения передней и задней панели грядущего гаджета.

Как видно на фото, передняя панель устройства содержит огромный безрамочный дисплей с вырезом в верхней части, на котором расположены селфи-камера и динамик. На задней панели видна двойная основная камера с горизонтальными модулями и логотип компании Tesla с номером модели (G4).

Характеристики Tesla Quadra пока неизвестны. Известно, что грядущая новинка будет флагманским устройством с продвинутой начинкой и функциональностью, и выйдет ограниченным тиражом. По оценкам аналитиков, стоимость Tesla Quadra будет составлять $750-1000.