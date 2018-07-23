Huawei TalkBand B5 – новый гибридный смарт-браслет

Сегодня состоялась презентация гибридного смарт-браслета Huawei TalkBand B5. Новинка может использоваться не только как фитнес-браслет доя отслеживания физической активности владельца, но и как Bluetooth-гарнитура.

Huawei TalkBand B5 обладает трёхъядерным аудиочипом, двойным микрофоном с системой шумоподавления, модулем Bluetooth 4.2, датчиками мониторинга пульса, физической активности и сна. Также стоит отметить новую функцию поиска телефона, позволяющую обнаружить утерянный аппарат в радиусе сигнала Bluetooth. При помощи фитнес-браслета можно дистанционно управлять фотосъёмкой.

Huawei TalkBand B5 получил 1,13-дюймовый цветной сенсорный AMOLED-дисплей с разрешением 300?160 пикселей. Браслет прикрыт защитным 2,5D-стеклом и защищен от воды и пыли по стандарту IP67. Ёмкость аккумулятора составляет 108 мАч. Время автономной работы может достигать 6 часов в режиме разговора, и 3,5 дней – в режиме фитнес-трекера. Размеры TalkBand B5 составляют 58,2?23,3?12,9 мм, вес 40 граммов.

Huawei TalkBand B5 будет доступен в Китае с 20 июля. Стоимость браслета составляет $150 без ремешка, с кожаным ремешком – $180, с металлическим браслетом – $225. Когда фитнес-браслет появится в других регионах будет сообщено позже.