Умные часы Samsung Galaxy Watch появились на изображениях

Благодаря корейским СМИ стало известно, что готовящиеся к выпуску умные часы от Samsung выйдут под названием Galaxy Watch, а не Gear S4 как предполагалось ранее. Это также подтверждают и появившиеся в сети изображения грядущей новинки.

Samsung Galaxy Watch

Как видно на снимках, дизайн Samsung Galaxy Watch не претерпит кардинальных изменений. Умные часы будут обладать дисплеем круглой формы с вращающимся безелем и более ёмким аккумулятором. В качестве программного обеспечения будет использоваться предустановленная ОС Tizen 4.0. Помимо этого, гаджет получит набор предустановленных приложений характерных для фитнес-трекеров, а также доступ к собственному магазину приложений Samsung.

Официальный дебют Samsung Galaxy Watch состоится 9 августа. Новинка будет поставляться в двух размерах. В продаже умные часы появятся с 24 августа.


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