Vivo выпустит смартфон среднего уровня с 6,2? дисплеем с вырезом

Vivo выпустит смартфон среднего уровня с 6,2″ дисплеем с вырезом

На сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) обнародована информация о новом смартфоне Vivo под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.

К выпуску готовятся две версии аппарата под обозначениями V1732BA и V1732BT. Первая получит флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт, вторая — 32 Гбайт. В остальном характеристики устройств идентичны.

Размер дисплея равен 6,22 дюйма по диагонали, разрешение — 1520 ? 720 точек. Таким образом, соотношение сторон составляет 19:9. В верхней части экрана имеется вырез, в котором располагается 5-мегапиксельная фронтальная камера.

Применён неназванный восьмиядерный процессор с тактовой частотой до 2,0 ГГц. Чип функционирует в тандеме с 3 Гбайт оперативной памяти.

Vivo выпустит смартфон среднего уровня с 6,2″ дисплеем с вырезом

Оснащение включает 13-мегапиксельную основную камеру со вспышкой, слот microSD, а также аккумуляторную батарею ёмкостью 3180 мА·ч. Габариты составляют 155,06 ? 75 ? 7,77 мм, вес — 146,5 грамма.

Новинка будет относиться к среднему уровню. Смартфон выйдет в золотистом и чёрном вариантах цветового исполнения. Информации о цене пока нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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