Смартфоны Huawei могут получить отверстие в дисплее вместо выреза

Многие современные смартфоны оснащаются дисплеем с вырезом в верхней части, в котором располагаются датчики и фронтальная камера. Однако такое решение нравится не всем пользователям. Компания Huawei , по сообщениям сетевых источников, рассматривает ещё один вариант расположения селфи-камеры в области экрана.

Вместо выреза Huawei предлагает использовать небольшое отверстие. Иными словами, камера будет со всех сторон опоясана дисплеем, как показано на иллюстрации ниже.

Правда, возникают вопросы в отношении практического удобства такого исполнения. Пока не совсем ясно, как будет использоваться пространство на дисплее над камерой. К тому же под такое расположение камеры придётся адаптировать интерфейс мобильного устройства.

Так или иначе, но пока Huawei лишь изучает возможность применения этого нестандартного решения. О планах компании по использованию дисплеев с отверстием в коммерческих смартфонах ничего не сообщается.

Добавим, что в нынешнем году компания Huawei реализовала уже свыше 100 млн смартфонов. В 2018-м в целом компания рассчитывает поставить до 200 млн «умных» аппаратов. Если прогноз аналитиков Huawei оправдается, рост продаж по сравнению с прошлым годом окажется на уровне 30 %.



