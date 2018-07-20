Huawei разрабатывает смартфон с камерой в экране

Согласно китайским СМИ , компания Huawei работает на созданием необычного смартфона, у которого фронтальная камера будет находится прямо в дисплее.

Вместо привычного уже «выреза», на дисплее будет «дыра» под фронтальную камеру, окружённая экраном со всех сторон. Динамик, датчик окружения и датчик приближения разместятся на рамке сверху. Остальные три рамки будут очень тонкими и практически невидимыми. Такая необычная конструкция позволит увеличить соотношение экрана к лицевой панели.