Huawei разрабатывает смартфон с камерой в экране

Согласно китайским СМИ, компания Huawei работает на созданием необычного смартфона, у которого фронтальная камера будет находится прямо в дисплее.

Huawei P20 Lite

Вместо привычного уже «выреза», на дисплее будет «дыра» под фронтальную камеру, окружённая экраном со всех сторон. Динамик, датчик окружения и датчик приближения разместятся на рамке сверху. Остальные три рамки будут очень тонкими и практически невидимыми. Такая необычная конструкция позволит увеличить соотношение экрана к лицевой панели.

Huawei камера в экране

Предположительно, интересный смартфон от Huawei получит 6,39-дюймовый LCD-экран. Новинка может быть представлена уже до конца нынешнего года. Название нового продукта от китайского производителя, его характеристики и стоимость пока неизвестны.


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