Google Fuchsia может заменить Android в ближайшие 5 лет – Bloomberg

Журналистам Bloomberg удалось узнать новые детали проекта Fuchsia – операционной системы, над которой Google работает уже более двух лет.

Проект Fuchsia был создан для того, чтобы преодолеть ограничения операционной системы Android. Новая ОС более адаптирована под голосовые интеракции и частые обновления безопасности и выглядит одинаково по всем устройствам, начиная от лаптопов и заканчивая подключенными к интернету сенсорами.

Собеседники Bloomberg рассказали, что команда проекта Fuchsia ставит перед собой грандиозную цель: создать операционную систему, которая сможет работать как на устройствах Google , включая смартфоны Pixel и умные колонки, так и на устройствах сторонних производителей, которые в настоящее время полагаются на Android и Chrome OS.

Инженеры планируют встроить Fuchsia на подключенные домашние устройства, такие как умные колонки, в течение ближайших трёх лет, а затем – на более крупные машины, такие как ноутбуки.

В конечном итоге, Google намерен заменить Android на Fuchsia и это планируется сделать в ближайшие 5 лет.

При этом глава Google Сундар Пичаи и его заместитель Хироши Локхаймер, который отвечает за Android и Chrome , пока не подписали дорожную карту (долгосрочный план развития) для Fuchsia. Поскольку Android используют тысячи разработчиков и поддерживают десятки партнёров, руководство должно быть предельно осторожным в отношении любого плана.

Android также является предметом регулятивного контроля и юридических споров, а это значит, что все изменения в программном обеспечении будут внимательно отслеживаться надзорными органами.

Кроме того, у разработчиков Fuchsia нет единого мнения о том, как её следует создавать и развёртывать – особенно, что касается функций конфиденциальности.

Публично компания говорит о Fuchsia как о примере своего свободного подхода к созданию продуктов.

« Google рассматривает эти открытые эксперименты как инвестицию в инновации», — заявил представитель компании в email-комментарии.

В настоящее время над Fuchsia работает более 100 разработчиков.

Ещё одна цель инициативы – усилить позиции Google в конкуренции с Apple .

«Переход от Android может предоставить Google возможность «нажать кнопку сброса» в отношении тех ошибок, которые компания, по их мнению, допустила десять лет назад», — считает сооснователь мессенжера Confide Джеффри Гроссман.

Несмотря на поддержку Fuchsia, Google пока не раскрывает её реального использования. Некоторые разработчики поигрались с новой ОС, но никто не использовал её в качестве основы для приложения или сервиса на популярном устройстве. Ни один из официальных сервисов Google также не работает на базе этой платформы.

Уход от Android и Chrome также может быть сопряжён с рядом рисков для Google . Так, на Android полагается огромное количество независимых разработчиков и производителей мобильных устройств, таких как Samsung, Huawei и LG. Chrome OS также является важным программным обеспечением, на котором работают ноутбуки, используемые во многих организациях и школах. Google не может просто взять и прекратить поддержку Android и Chrome OS и перевести эту огромную экосистему на Fuchsia за короткий срок.

Ещё один риск связан с «фундаментом» новой операционной системы. Android и Chrome OS построены на основе Linux. «Linux Kernel» – это ядро текущих операционных систем Google . При этом Fuchsia использует другое ядро, Zircon, которое избегает многих более старых технологий в Linux. Это может привести к несовместимости некоторых существующих устройств.

Однако уход от Linux может иметь и положительные стороны для Google . Эта технология распространяется Oracle Corp., которая судится с Google из-за использования технологии Java, которой она владеет. Отказ от использования Linux позволит Google выйти от этого длительного спора.

Ещё одним преимуществом Fuchsia является тот факт, что этот проект ставит интересные задачи перед разработчиками-ветеранами компании. В результате снижается вероятность того, что они уйдут за этими задачами к конкурентам.

Так, один из собеседников Bloomberg описал Fuchsia как «проект по удержанию ведущих разработчиков».