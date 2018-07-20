Украинцы начнут использовать мобильную связь в качестве стационарной

НКРСИ позволила «Укртелекому» запустить пилотный проект по восстановлению фиксированной телефонии с помощью мобильной связи.

Он предусматривает, что абоненты, которые остались без телефонной связи из-за краж медного кабеля, смогут пользоваться мобильной связью в качестве стационарной, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.

“У Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) нет возражений относительно начала пилотного проекта ОАО „Укртелеком“ по тестовому восстановлению фиксированной телефонии с помощью мобильной связи. Это поможет „Укртелекому“ ускорить восстановление фиксированной телефонии в регионах с большим количеством краж медного кабеля”, — говорится в сообщении.

Как объяснили в “Укртелекоме”, проект реализуют с помощью оператора “ТриМоб”.

“У абонентов сохраняется их номер телефона, доступ к экстренным службам, порядок набора других номеров, им доступны на выбор ряд тарифных планов на фиксированную телефонию. Единственное, что меняется — это телефонный аппарат. Телефон нового образца можно приобрести или взять в аренду за 1 грн/мес. Такое предложение доступно как физическим, так и юридическим лицам”, — рассказали в компании.

Отмечается, что проект начнется в августе 2018 года в ряде населенных пунктов Днепропетровской области и продлится 3 месяца. В случае положительных результатов оператор сможет реализовывать такие проекты и в других регионах.