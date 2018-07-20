Украинцы начнут использовать мобильную связь в качестве стационарной

НКРСИ позволила «Укртелекому» запустить пилотный проект по восстановлению фиксированной телефонии с помощью мобильной связи.

Он предусматривает, что абоненты, которые остались без телефонной связи из-за краж медного кабеля, смогут пользоваться мобильной связью в качестве стационарной, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.

“У Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) нет возражений относительно начала пилотного проекта ОАО „Укртелеком“ по тестовому восстановлению фиксированной телефонии с помощью мобильной связи. Это поможет „Укртелекому“ ускорить восстановление фиксированной телефонии в регионах с большим количеством краж медного кабеля”, — говорится в сообщении.

Как объяснили в “Укртелекоме”, проект реализуют с помощью оператора “ТриМоб”.

“У абонентов сохраняется их номер телефона, доступ к экстренным службам, порядок набора других номеров, им доступны на выбор ряд тарифных планов на фиксированную телефонию. Единственное, что меняется — это телефонный аппарат. Телефон нового образца можно приобрести или взять в аренду за 1 грн/мес. Такое предложение доступно как физическим, так и юридическим лицам”, — рассказали в компании.

Отмечается, что проект начнется в августе 2018 года в ряде населенных пунктов Днепропетровской области и продлится 3 месяца. В случае положительных результатов оператор сможет реализовывать такие проекты и в других регионах.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
«Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell расширили свое 4G покрытие: обновленные карты«Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell расширили свое 4G покрытие: обновленные карты
Xiaomi Mijia Quartz Watch: классические часы со смарт-функциямиXiaomi Mijia Quartz Watch: классические часы со смарт-функциями
LG может выпустить две модели смарт-часов на базе Wear OSLG может выпустить две модели смарт-часов на базе Wear OS
Huawei раскрыла название Android PHuawei раскрыла название Android P
В Европе выйдет смартфон Moto E5 Play Android Go EditionВ Европе выйдет смартфон Moto E5 Play Android Go Edition
Блок рекламы


Похожие новости
Стало известно, когда украинцы смогут переносить мобильные номераСтало известно, когда украинцы смогут переносить мобильные номера
В Южной Корее опять начнут продавать iPhone 3GSВ Южной Корее опять начнут продавать iPhone 3GS
Шимкив обещает 3G-связь по всей странеШимкив обещает 3G-связь по всей стране
Флагман Xiaomi Mi 7 показан на качественном рендереФлагман Xiaomi Mi 7 показан на качественном рендере
Samsung рассмотрит Wear OS в качестве прошивки для новых часовSamsung рассмотрит Wear OS в качестве прошивки для новых часов
В Луганске восстановили мобильную связь Vodafone (обновлено)В Луганске восстановили мобильную связь Vodafone (обновлено)
В Луганске пропала связь VodafoneВ Луганске пропала связь Vodafone
Zenith: мировые расходы на мобильную рекламу достигнут $180 млрд к 2020 годуZenith: мировые расходы на мобильную рекламу достигнут $180 млрд к 2020 году
В 20 городах Украины запустили 4G-связьВ 20 городах Украины запустили 4G-связь
Госцентр радиочастот заявил о готовности с 30 марта выдавать разрешения на 4G-связьГосцентр радиочастот заявил о готовности с 30 марта выдавать разрешения на 4G-связь
Последние новости
Подгружаем последние новости