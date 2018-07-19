Смартфон BlackBerry KEY2 получит упрощенную lite-версию

Китайская компания TCL в настоящее время работает над упрощенной версией недавно представленного смартфона BlackBerry KEY2, которая получит приставку Lite к своему названию. Эту информацию предоставил известный инсайдер Эван Бласс, который если и ошибается, то делает это крайне редко.



Смартфон BlackBerry KEY2 Lite сохранит текущий форм-фактор старшей модели, но будет продаваться в трех цветах корпуса – красном, синем и медном, то есть строгого черного окраса первое время не будет. Информации о дате анонса аппарата пока нет, однако есть шанс увидеть его на выставке IFA 2018 в Берлине в самом начале осени этого года. Спецификации смартфона BlackBerry KEY2 Lite на данный момент тщательно скрываются, но, по опыту других компаний, удешевление и упрощение вполне может состояться за счет установки менее мощного процессора, скажем, Qualcomm серии 400, меньшего объема оперативной памяти и более простой основной фотокамеры. В то же время емкость накопителя, диагональ экрана и батарея, вполне вероятно, останутся прежними.



Итого, нас ждет смартфон BlackBerry KEY2 с бизнес-дизайном, но базовой начинкой и более низкой ценой. Целевая аудитория мобильника пока не установлена, плюс нетрудно догадаться, что даже после снижения цены он будет стоить дороже аналогов. С другой стороны, у него будет аппаратная клавиатура, а это серьезное конкурентное преимущество.