Смартфон BlackBerry KEY2 получит упрощенную lite-версию

Китайская компания TCL в настоящее время работает над упрощенной версией недавно представленного смартфона BlackBerry KEY2, которая получит приставку Lite к своему названию. Эту информацию предоставил известный инсайдер Эван Бласс, который если и ошибается, то делает это крайне редко.

BlackBerry KEY2 lite

Смартфон BlackBerry KEY2 Lite сохранит текущий форм-фактор старшей модели, но будет продаваться в трех цветах корпуса – красном, синем и медном, то есть строгого черного окраса первое время не будет. Информации о дате анонса аппарата пока нет, однако есть шанс увидеть его на выставке IFA 2018 в Берлине в самом начале осени этого года. Спецификации смартфона BlackBerry KEY2 Lite на данный момент тщательно скрываются, но, по опыту других компаний, удешевление и упрощение вполне может состояться за счет установки менее мощного процессора, скажем, Qualcomm серии 400, меньшего объема оперативной памяти и более простой основной фотокамеры. В то же время емкость накопителя, диагональ экрана и батарея, вполне вероятно, останутся прежними.

Итого, нас ждет смартфон BlackBerry KEY2 с бизнес-дизайном, но базовой начинкой и более низкой ценой. Целевая аудитория мобильника пока не установлена, плюс нетрудно догадаться, что даже после снижения цены он будет стоить дороже аналогов. С другой стороны, у него будет аппаратная клавиатура, а это серьезное конкурентное преимущество.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
«Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell расширили свое 4G покрытие: обновленные карты«Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell расширили свое 4G покрытие: обновленные карты
Xiaomi Mijia Quartz Watch: классические часы со смарт-функциямиXiaomi Mijia Quartz Watch: классические часы со смарт-функциями
LG может выпустить две модели смарт-часов на базе Wear OSLG может выпустить две модели смарт-часов на базе Wear OS
Huawei раскрыла название Android PHuawei раскрыла название Android P
В Европе выйдет смартфон Moto E5 Play Android Go EditionВ Европе выйдет смартфон Moto E5 Play Android Go Edition
Блок рекламы


Похожие новости
Смартфон Xiaomi Mi Max 3 анонсирован официальноСмартфон Xiaomi Mi Max 3 анонсирован официально
Сгибаемый смартфон Samsung выйдет в начале 2019 годаСгибаемый смартфон Samsung выйдет в начале 2019 года
Evolve и Evolve X станут новыми смартфонами BlackBerryEvolve и Evolve X станут новыми смартфонами BlackBerry
Рейтинг самых ненадежных Android-смартфоновРейтинг самых ненадежных Android-смартфонов
HTC планирует выпустить игровой смартфонHTC планирует выпустить игровой смартфон
Смартфон Honor Note 10 засветился на «живых» снимкахСмартфон Honor Note 10 засветился на «живых» снимках
Смартфон Alcatel 5V получил три камеры и процессор Helio P22Смартфон Alcatel 5V получил три камеры и процессор Helio P22
Смартфон Samsung Galaxy Grand Prime Plus (2018) сможет узнавать владельцев по глазамСмартфон Samsung Galaxy Grand Prime Plus (2018) сможет узнавать владельцев по глазам
Смартфон Vivo Y71i получил дисплей Full View и процессор Snapdragon 425Смартфон Vivo Y71i получил дисплей Full View и процессор Snapdragon 425
Смартфон Nokia 6.1 Plus показался в бенчмаркеСмартфон Nokia 6.1 Plus показался в бенчмарке
Последние новости
Подгружаем последние новости