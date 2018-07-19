В "Киевстаре" сменился руководитель

Чернышова временно заменил Александр Комаров из казахстанского Beeline.

Президент "Киевстара" Петр Чернышов покинул свою должность.

Об этом в четверг, 19 июля, сообщила компания VEON (раньше - VimpelCom Ltd.), являющаяся акционером "Киевстара", официально подтвердив информацию об отставке Чернышова.

"Петр Чернышов, ранее возглавлявший бизнес единицу "Евразия" и занимавший должность президента "Киевстара" в Украине, решил покинуть группу. Александр Комаров, исполнительный директор "Beeline Казахстан", в дополнение к своим текущим обязанностям временно будет исполнять обязанности исполнительного директора "Киевстара", - говорится в сообщении компании.

Напомним, россиянин Чернышов возглавил "Киевстар" 25 июня 2014 года, после чего получил украинское гражданство. До прихода в телекоммуникационный бизнес он был гендиректором пивной компании "Карлсберг Украина" и вице-президентом Carlsberg Group в Восточной Европе, а также независимым директором в совете директоров ООО "Эргопак" Украина".

Комаров учился в Киевском политехническом институте и начинал карьеру в Украине. В частности, он работал в компании Globalstar в области маркетинга и продаж, потом - в Adell Saatchi & Saatchi (Видео Интернешнл Киев) и GroupM. В июле 2013 года получил приглашение из Казахстана от Beeline и был назначен главным коммерческим директором, а с января 2016 возглавил компанию.