Сгибаемый смартфон Samsung выйдет в начале 2019 года

Согласно американской деловой газете Wall Street Journal, Samsung готовит к выпуску свой первый складной смартфон. Новинка носит кодовое имя Winner («Победитель»), и будет предназначена для любителей игр.

В открытом состоянии размер экрана Winner составит 7 дюймов. Складываться аппарат будет наподобие книжки. Размер смартфона в сложенном состоянии, идентичен размеру бумажника. На передней панели будет находиться активный дисплей, сзади расположатся камеры.

Предположительно, первый складной смартфон от Samsung представят в Лас-Вегасе на международной выставки электроники CES 2019, которая пройдет с 8 по 12 января. Стоимость новинки составит $1500. Во второй половине следующего года южнокорейский производитель обещает выпустить более доступные складывающиеся смартфоны.