Сгибаемый смартфон Samsung выйдет в начале 2019 года

Согласно американской деловой газете Wall Street Journal, Samsung готовит к выпуску свой первый складной смартфон. Новинка носит кодовое имя Winner («Победитель»), и будет предназначена для любителей игр.

Samsung Galaxy X

В открытом состоянии размер экрана Winner составит 7 дюймов. Складываться аппарат будет наподобие книжки. Размер смартфона в сложенном состоянии, идентичен размеру бумажника. На передней панели будет находиться активный дисплей, сзади расположатся камеры.

Samsung Galaxy X

Предположительно, первый складной смартфон от Samsung представят в Лас-Вегасе на международной выставки электроники CES 2019, которая пройдет с 8 по 12 января. Стоимость новинки составит $1500. Во второй половине следующего года южнокорейский производитель обещает выпустить более доступные складывающиеся смартфоны.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
«Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell расширили свое 4G покрытие: обновленные карты«Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell расширили свое 4G покрытие: обновленные карты
Xiaomi Mijia Quartz Watch: классические часы со смарт-функциямиXiaomi Mijia Quartz Watch: классические часы со смарт-функциями
LG может выпустить две модели смарт-часов на базе Wear OSLG может выпустить две модели смарт-часов на базе Wear OS
Huawei раскрыла название Android PHuawei раскрыла название Android P
В Европе выйдет смартфон Moto E5 Play Android Go EditionВ Европе выйдет смартфон Moto E5 Play Android Go Edition
Блок рекламы


Похожие новости
Смартфон Xiaomi Mi Max 3 анонсирован официальноСмартфон Xiaomi Mi Max 3 анонсирован официально
Смартфон BlackBerry KEY2 получит упрощенную lite-версиюСмартфон BlackBerry KEY2 получит упрощенную lite-версию
Evolve и Evolve X станут новыми смартфонами BlackBerryEvolve и Evolve X станут новыми смартфонами BlackBerry
Рейтинг самых ненадежных Android-смартфоновРейтинг самых ненадежных Android-смартфонов
HTC планирует выпустить игровой смартфонHTC планирует выпустить игровой смартфон
Samsung Galaxy Tab 8.0 (2018) появился на фото-рендерахSamsung Galaxy Tab 8.0 (2018) появился на фото-рендерах
Смартфон Honor Note 10 засветился на «живых» снимкахСмартфон Honor Note 10 засветился на «живых» снимках
Смартфон Alcatel 5V получил три камеры и процессор Helio P22Смартфон Alcatel 5V получил три камеры и процессор Helio P22
Смартфон Samsung Galaxy Grand Prime Plus (2018) сможет узнавать владельцев по глазамСмартфон Samsung Galaxy Grand Prime Plus (2018) сможет узнавать владельцев по глазам
Смартфон Vivo Y71i получил дисплей Full View и процессор Snapdragon 425Смартфон Vivo Y71i получил дисплей Full View и процессор Snapdragon 425
Последние новости
Подгружаем последние новости