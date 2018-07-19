Защитное стекло Corning Gorilla Glass 6 выдержит 15 падений

Американская компания Corning Incorporated презентовала стекло для мобильных устройств Corning Gorilla Glass 6. Как утверждает производитель, на данный момент это самое прочное стекло в мире.

В отличие от Corning Gorilla Glass 5, при изготовлении нового поколения Gorilla Glass использовался совершенно другой химический состав. Тестирование показало, что новое стекло может выдержать до 15 падений с высоты одного метра, тогда как Corning Gorilla Glass 5 могло вынести лишь 11 падений.

Стоит отметить, что Corning Gorilla Glass 6 также может применяться и для тыльных панелей. Стекла от компании Corning Incorporated используются в более 6 миллиардах устройств, выпускаемых 45 крупнейшими производителями. Первые аппараты с Corning Gorilla Glass 6 должны выйти до конца нынешнего года. Какие именно устройства получат новое защитное стекло – пока неизвестно.

Помимо Corning Gorilla Glass 6, американский производитель презентовал и стекла, предназначенные для носимых устройств, Gorilla Glass DX и Gorilla Glass DX+.