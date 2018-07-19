Защитное стекло Corning Gorilla Glass 6 выдержит 15 падений

Американская компания Corning Incorporated презентовала стекло для мобильных устройств Corning Gorilla Glass 6. Как утверждает производитель, на данный момент это самое прочное стекло в мире.

Corning Gorilla Glass 6

В отличие от Corning Gorilla Glass 5, при изготовлении нового поколения Gorilla Glass использовался совершенно другой химический состав. Тестирование показало, что новое стекло может выдержать до 15 падений с высоты одного метра, тогда как Corning Gorilla Glass 5 могло вынести лишь 11 падений.

Стоит отметить, что Corning Gorilla Glass 6 также может применяться и для тыльных панелей. Стекла от компании Corning Incorporated используются в более 6 миллиардах устройств, выпускаемых 45 крупнейшими производителями. Первые аппараты с Corning Gorilla Glass 6 должны выйти до конца нынешнего года. Какие именно устройства получат новое защитное стекло – пока неизвестно.

Помимо Corning Gorilla Glass 6, американский производитель презентовал и стекла, предназначенные для носимых устройств, Gorilla Glass DX и Gorilla Glass DX+.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
«Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell расширили свое 4G покрытие: обновленные карты«Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell расширили свое 4G покрытие: обновленные карты
Xiaomi Mijia Quartz Watch: классические часы со смарт-функциямиXiaomi Mijia Quartz Watch: классические часы со смарт-функциями
LG может выпустить две модели смарт-часов на базе Wear OSLG может выпустить две модели смарт-часов на базе Wear OS
Huawei раскрыла название Android PHuawei раскрыла название Android P
В Европе выйдет смартфон Moto E5 Play Android Go EditionВ Европе выйдет смартфон Moto E5 Play Android Go Edition
Блок рекламы


Похожие новости
Asahi Glass создала стекло для складных смартфоновAsahi Glass создала стекло для складных смартфонов
Стекло на Apple iPhone 8 стоит как новый iPhone SEСтекло на Apple iPhone 8 стоит как новый iPhone SE
Google Glass возвращаютсяGoogle Glass возвращаются
Экран бюджетного смартфона Lava X41+ защищен стеклом Gorilla GlassЭкран бюджетного смартфона Lava X41+ защищен стеклом Gorilla Glass
Смартфон TCL 950 украшен металлом и стекломСмартфон TCL 950 украшен металлом и стеклом
Стекло смартфона Samsung Galaxy Note 7 не выдерживает тест на прочностьСтекло смартфона Samsung Galaxy Note 7 не выдерживает тест на прочность
Смартфон Panasonic Eluga Arc 2 защищен стеклом Asahi Glass DragontrailСмартфон Panasonic Eluga Arc 2 защищен стеклом Asahi Glass Dragontrail
Доступный смартфон Morefine MAX1 украшен стеклом с двух сторонДоступный смартфон Morefine MAX1 украшен стеклом с двух сторон
Смартфон Huawei Honor 8 защищен стеклом с двух сторонСмартфон Huawei Honor 8 защищен стеклом с двух сторон
LG убирает дактилоскопический датчик под стеклоLG убирает дактилоскопический датчик под стекло
Последние новости
Подгружаем последние новости