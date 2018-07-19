Evolve и Evolve X станут новыми смартфонами BlackBerry

Evolve и Evolve X станут новыми смартфонами BlackBerry

Эван Бласс (Evan Blass), автор IT-блога @evleaks, продолжает публиковать информацию о готовящихся к выпуску мобильных новинках. На сей раз он поделился сведениями о будущих смартфонах BlackBerry.

Речь идёт об аппаратах, которые ранее фигурировали под кодовыми именами BlackBerry Ghost и BlackBerry Ghost Pro. Эван Бласс сообщает, что эти устройства дебютируют на коммерческом рынке под названиями BlackBerry Evolve и BlackBerry Evolve X соответственно.

Смартфоны получат моноблочный форм-фактор без клавиатуры QWERTY. Они будут оснащены безрамочным дисплеем с соотношением сторон 18:9 и процессором семейства Snapdragon.

Известно, что модель BlackBerry Evolve получит довольно мощный аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч. Кроме того, говорилось о сдвоенной основной камере с оптическим зумом.

Evolve и Evolve X станут новыми смартфонами BlackBerry

Попавшие в Интернет изображения готовящихся смартфонов говорят о том, что они имеют «классически» облик. В качестве программной платформы будет использоваться операционная система Android.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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