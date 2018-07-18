Рейтинг самых ненадежных Android-смартфонов

Аналитическая компания Blannco, специализирующаяся на ремонте смартфонов, опубликовала отчет по ремонту и безопасности мобильных устройств и определила самые ненадежные смартфоны на Android и iOS . На исследование обратила внимание GSMArena. , пишут AIN.UA

В общем рейтинге ненадежности производителей Android-устройств первое место занимает Samsung, второе — Xiaomi, а третье — Motorola.