Рейтинг самых ненадежных Android-смартфонов

Аналитическая компания Blannco, специализирующаяся на ремонте смартфонов, опубликовала отчет по ремонту и безопасности мобильных устройств и определила самые ненадежные смартфоны на Android и iOS. На исследование обратила внимание GSMArena. , пишут AIN.UA

В общем рейтинге ненадежности производителей Android-устройств первое место занимает Samsung, второе — Xiaomi, а третье — Motorola.

Рейтинг самых ненадежных Android-смартфонов

Смартфоны Apple были вынесены в отдельный рейтинг. Самым ненадежным были признаны iPhone 6 и iPhone 6s. В пятерку также вошли iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus и iPhone 7. Согласно исследованию, чаще всего владельцы смартфонов на Android жалуются на проблемы с производительностью и камерой. Владельцы iPhone — на некорректную работу Bluetooth и Wi-Fi.


Дмитрий Демченко, AIN


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