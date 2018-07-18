HTC планирует выпустить игровой смартфон

Согласно сообщениям СМИ , тайваньская компания HTC планирует пополнить арсенал своих мобильных устройств игровым смартфоном. Информация о грядущей новинки пока отсутствует.

На пресс-конференции глава тайваньского подразделения HTC сообщил, что на данный момент компания обсуждает сотрудничество с некоторыми разработчиками мобильных игр. Дата дебюта игрового смартфона от HTC неизвестна. Возможно, анонс гаджета состоится уже в следующем году.