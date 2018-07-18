HTC планирует выпустить игровой смартфон

Согласно сообщениям СМИ, тайваньская компания HTC планирует пополнить арсенал своих мобильных устройств игровым смартфоном. Информация о грядущей новинки пока отсутствует.

HTC U12 Plus tranparent

На пресс-конференции глава тайваньского подразделения HTC сообщил, что на данный момент компания обсуждает сотрудничество с некоторыми разработчиками мобильных игр. Дата дебюта игрового смартфона от HTC неизвестна. Возможно, анонс гаджета состоится уже в следующем году.

Помимо этого, глава HTC поведал, что до конца года тайваньский производитель представит несколько новинок среднего и флагманского класса, но какие именно – он не уточнил.


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