Samsung Galaxy Tab 8.0 (2018) появился на фото-рендерах

Согласно слухам, компания Samsung готовит к выпуску планшеты Galaxy Tab A2 и A2 XL, а также Galaxy Tab A 8.0 (2018). Благодаря рендерам, полученным голландским изданием NieuweMobiel, стало известно как будет выглядеть грядущая новинка.

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2018), пр сравнению со своим предшественником, станет компактнее, верхняя и нижняя рамки в общей сложности уменьшаться на 7,5 мм. Помимо этого, физическая клавиша Home исчезнет. Также спереди не будет и логотипа торговой марки.

Galaxy Tab 8.0 (2018) оснастят алюминиевым шасси и основной камерой с одним модулем. Светодиодная вспышка отсутствует. Предположительно, аппаратной основой планшета станет процессор Snapdragon 430 в тандеме с 2 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти пока неизвестен. Наиболее вероятно, что это будет 32 ГБ. В качестве программного обеспечения будет использоваться Android 8.1 Oreo.

На опубликованных рендерах отчетливо видна дата 9 августа. Стоит предположить, что именно в этот день и состоится презентация Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2018). Производитель пока это официально не подтвердил.