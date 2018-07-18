Google не согласен с решением Еврокомиссии по делу Android

Глава Google Сундар Пичаи заявил, что компания не согласна c решением Еврокомиссии по делу Android и намерена оспорить его в суде.

«Сегодня Европейская комиссия огласила антимонопольное решение против Android и его бизнес-модели. Это решение игнорирует тот факт, что Android-устройства конкурируют с iOS-устройствами, что подтвердили 89% респондентов в ходе собственного исследования рынка, проведённого Комиссией. Оно также не учитывает то, какой выбор Android предоставляет тысячам производителей смартфонов и операторов мобильных сетей, которые выпускают и продают Android-устройства; миллионам разработчиков приложений по всему миру, которые строят свой бизнес c помощью Android, и миллионам потребителей, которые могут позволить себе купить и использовать современные Android-смартфоны», — написал Пичаи в блоге компании.

По его словам, на сегодняшний день благодаря Android существует более 24 тыс. устройств, в каждом ценовом сегменте, от более чем 1300 различных брендов, включая голландских, финских, французских, немецких, венгерских, итальянских, латышских, польских, румынских, испанских и шведских производителей смартфонов.

Пичаи также отметил, что предустановленные приложения можно легко отключить или удалить и установить вместо них другие – включая предлагаемые европейскими разработчиками. А от используемой Google бизнес-модели на самом деле выигрывают все.

«Быстрые инновации, широкий выбор и падающие цены – это классические характеристики развитой конкуренции и Android сделал возможными все из них. Сегодняшнее решение отрицает бизнес-модель, поддерживающую Android, который в свою очередь создаёт больший выбор для всех, а не меньший. Мы намерены подать апелляцию».

Напомним, что сегодня Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные $5 млрд (€4,3 млрд) за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных операционных систем.