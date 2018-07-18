Гигантский фаблет Huawei Honor Note 10 показался на «живых» фотографиях

Гигантский фаблет Huawei Honor Note 10 показался на «живых» фотографиях

Не так давно компания Huawei обнародовала тизер-изображение, говорящее о скором выходе фаблета Honor Note 10. И вот теперь сетевые источники опубликовали «живые» фотографии этого устройства.

Ранее сообщалось, что Huawei готовит аппарат Honor Note 9 с 6,9-дюймовым дисплеем Super AMOLED производства Samsung. Но позднее выяснилось, что новинка получит индекс «10» и дебютирует на коммерческом рынке под названием Honor Note 10.

На представленных фотографиях гигантский фаблет запечатлён рядом с консолью Nintendo Switch. Отмечается, что экран новинки имеет узкие рамки, а его соотношение сторон равно 18:9. По слухам, применена панель формата QHD+ (2880 ? 1440 точек).

Гигантский фаблет Huawei Honor Note 10 показался на «живых» фотографиях

Устройству приписывают наличие процессора Kirin 970, который объединяет четыре ядра ARM Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и четыре ядра ARM Cortex-A53 с частотой до 1,8 ГГц, а также графический контроллер Mali-G72 MP12 и модем LTE Category 18.

Гигантский фаблет Huawei Honor Note 10 показался на «живых» фотографиях

Фаблет будет предлагаться в версиях с 6 и 8 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-модуля указана в размере 128 Гбайт. Питание обеспечит мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч. В качестве программной платформы значится операционная система Android 8.1 Oreo.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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