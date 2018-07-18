Sony Xperia XZ3 и XZ3 Compact официально представят 30 августа

С 30 августа в Берлине стартует Международная выставка потребительской электроники IFA 2018, которая продлится до 5 сентября.

Xperia XZ2 Premium

В рамках выставки компания Sony представит два новых смартфона Sony Xperia XZ3 и XZ3 Compact. Мероприятие состоится 30 августа, в 13:00 по центральноевропейскому времени (11:00 по Москве).

Предположительно, Sony Xperia XZ3 оснастят 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920?1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, двойной основной камерой с модулями 19+12 Мп, 13-мегапиксельной фронтальной камерой и аккумулятором на 3240 мАч. Производительность новинки обеспечит процессор SoC Snapdragon 845 в тандеме с 6 ГБ ОЗУ. Объем встроенной памяти составит 64 ГБ. В качестве программного обеспечения будет использоваться Android 8.1 Oreo.


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