Фаблет Xiaomi Mi Max 3 сравнили с текущим Mi Max 2

Уже завтра компания Xiaomi проведет анонс долгожданного смартфона Mi Max 3 с экраном на 7 дюймов по диагонали, и потому количество утечек о нем просто зашкаливает. Сегодня в сети была опубликована его фотография, где он помещен рядом с текущим Mi Max 2 для сравнения, и если раньше казалось, что мобильники почти не отличаются внешне, то теперь разница заметна сразу же, при первом же взгляде на фото.



Если кто еще не в курсе, то нынешний гигантофон Mi Max 2 с экраном на 6,44 дюйма на снимке показан слева, а его потомок Mi Max 3 находится справа. Между смартфонами всего лишь год, но они действительно очень сильно отличаются друг от друга. Второе поколение фаблета выглядит очень стильно (правда, не с белой лицевой панелью), но третье смотрится еще красивее. Сразу видны уменьшившиеся в толщине верхняя и нижняя рамки экрана (боковые изменений не претерпели), а также скругленные углы – дань современной моде.



Выреза в дисплее нет, однако все сенсоры, фотокамера и разговорный динамик находятся на законных местах, без ненужных экспериментов. Снимков сравнения тыльных панелей нет, но там разница заключается лишь в форме модуля фотокамеры, не более того. Новый Mi Max 3 выйдет с экраном на 7 дюймов, 3-6 Гб RAM, 32-128 Гб ROM, батареей 5500 мАч и процессором Qualcomm 636 или 710.