Смартфон Honor Note 10 засветился на «живых» снимках

Компания Huawei допустила утечку реальных фотографий своего пока еще не анонсированного смартфона Honor Note 10. Это фаблет с большим экраном, и на снимках он изображен рядом с игровой консолью Nintendo Switch, очевидно, для демонстрации габаритов.



Экран Honor Note 10 получил диагональ 6,9 дюйма и очень тонкие рамки, так что это не самый большой фаблет – завтра состоится анонс новейшего 7-дюймового Xiaomi Mi Max 3 в металлическом корпусе черного, золотого и синего цветов. В основе Honor Note 10 лежит флагманский процессор Kirin 970 с восемью ядрами и зачатками искусственного интеллекта, к нему прикрутили 6 Гб оперативной памяти и накопитель на 128 гигабайтов.



Сильной стороной смартфона станет его автономность, которую обеспечит батарея емкостью 6000 мАч. На мобильник установлена свежая прошивка EMUI 8.1 поверх ОС Android 8.1 Oreo, у него есть пара слотов под SIM-карты, ускоренная зарядка АКБ по USB-C, модуль Bluetooth 5, поддержка сотовых сетей LTE и все прочие стандартные компоненты. Разрешение экрана и фотокамер смартфона Honor Note 10 пока не указывается. Мобильник будет представлен уже до конца этого лета.