Смартфон Honor Note 10 засветился на «живых» снимках

Компания Huawei допустила утечку реальных фотографий своего пока еще не анонсированного смартфона Honor Note 10. Это фаблет с большим экраном, и на снимках он изображен рядом с игровой консолью Nintendo Switch, очевидно, для демонстрации габаритов.

Honor Note 10

Экран Honor Note 10 получил диагональ 6,9 дюйма и очень тонкие рамки, так что это не самый большой фаблет – завтра состоится анонс новейшего 7-дюймового Xiaomi Mi Max 3 в металлическом корпусе черного, золотого и синего цветов. В основе Honor Note 10 лежит флагманский процессор Kirin 970 с восемью ядрами и зачатками искусственного интеллекта, к нему прикрутили 6 Гб оперативной памяти и накопитель на 128 гигабайтов.

Сильной стороной смартфона станет его автономность, которую обеспечит батарея емкостью 6000 мАч. На мобильник установлена свежая прошивка EMUI 8.1 поверх ОС Android 8.1 Oreo, у него есть пара слотов под SIM-карты, ускоренная зарядка АКБ по USB-C, модуль Bluetooth 5, поддержка сотовых сетей LTE и все прочие стандартные компоненты. Разрешение экрана и фотокамер смартфона Honor Note 10 пока не указывается. Мобильник будет представлен уже до конца этого лета.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Burger King следит за экранами пользователей через приложениеBurger King следит за экранами пользователей через приложение
Владельцы OnePlus 6 жалуются на трещины стеклянного корпусаВладельцы OnePlus 6 жалуются на трещины стеклянного корпуса
«Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell расширили свое 4G покрытие: обновленные карты«Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell расширили свое 4G покрытие: обновленные карты
Смартфон Huawei Nova 3 с экраном Full HD+ и квартетом камерСмартфон Huawei Nova 3 с экраном Full HD+ и квартетом камер
Sony представила смартфон Xperia XA2 PlusSony представила смартфон Xperia XA2 Plus
Блок рекламы


Похожие новости
Смартфон Alcatel 5V получил три камеры и процессор Helio P22Смартфон Alcatel 5V получил три камеры и процессор Helio P22
Смартфон Samsung Galaxy Grand Prime Plus (2018) сможет узнавать владельцев по глазамСмартфон Samsung Galaxy Grand Prime Plus (2018) сможет узнавать владельцев по глазам
Смартфон Vivo Y71i получил дисплей Full View и процессор Snapdragon 425Смартфон Vivo Y71i получил дисплей Full View и процессор Snapdragon 425
Смартфон Nokia 6.1 Plus показался в бенчмаркеСмартфон Nokia 6.1 Plus показался в бенчмарке
В Европе выйдет смартфон Moto E5 Play Android Go EditionВ Европе выйдет смартфон Moto E5 Play Android Go Edition
Microsoft планирует выпустить свой Android-смартфонMicrosoft планирует выпустить свой Android-смартфон
Смартфоны Samsung со сканером отпечатков в экране выйдут в 2019 годуСмартфоны Samsung со сканером отпечатков в экране выйдут в 2019 году
Huawei выпустит смартфон Nova 3i с новым процессором Kirin 710Huawei выпустит смартфон Nova 3i с новым процессором Kirin 710
Регулятор подтвердил разработку первого Samsung-смартфона Android GoРегулятор подтвердил разработку первого Samsung-смартфона Android Go
Смартфон Xiaomi Pocophone F1 замечен в ИнтернетеСмартфон Xiaomi Pocophone F1 замечен в Интернете
Последние новости
Подгружаем последние новости