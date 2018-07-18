Смартфон Alcatel 5V получил три камеры и процессор Helio P22

Компания TCL Communication анонсировала смартфон Alcatel 5V, который поступит в продажу до конца текущего месяца по ориентировочной цене 200 долларов США .

За указанную сумму покупатели получат аппарат, оснащённый 6,2-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9 и разрешением HD+ (1500 ? 720 точек). В верхней части экрана имеется вырез, в котором расположена фронтальная 8-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,8.

Основой служит процессор MediaTek Helio P22 (MT6762), содержащий восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320. Объём оперативной памяти составляет 3 Гбайт, вместимость флеш-модуля — 32 Гбайт. Можно установить карту microSD вместимостью до 128 Гбайт.

В тыльной части корпуса располагается сдвоенная камера на базе сенсоров с 12 млн пикселей (f/2,2) и 2 млн пикселей (f/2,4). Предусмотрена двухтоновая светодиодная вспышка.

Оснащение включает адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.0, приёмник GPS и аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч. Габариты составляют 153,7 ? 74,55 ? 8,5 мм, вес — 158 граммов.

На смартфоне применяется операционная система Android 8.1 Oreo. Реализована функция распознавания пользователей по лицу.



