Президент "Киевстара" уходит в отставку, - СМИ

У Петра Чернышова 13 июля закончился контракт.

Президент крупнейшего мобильного оператора компании "Киевстар" Петр Чернышов уходит в отставку. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник на украинском телеком-рынке.

Согласно данным, предоставленным компанией Агентству по развитию инфраструктуры фондового рынка, Чернышов был переизбран на должность президента "Киевстар" с 14 июля 2017 года по 13 июля 2018 года.

Ранее, Чернышов уже сообщал журналистам о скором окончании его контракта в качестве главы "Киевстара", однако дальнейшие планы (свои и компании) не комментировал.

Председатель телекоммуникационной палаты Украины Татьяна Попова отмечает, что окончание работы Петра Чернышова в "Киевстаре" скорее всего не означает то, что он покинет группу Veon.

"Он ведь не только президент "Киевстара", но также отвечает за ряд других регионов холдинга. Возможно, мы увидим разделение должностей", - отметила она.

В то же время, источник агентства отмечает, что уход Чернышова с должности президента "Киевстара" может быть связан с рядом ошибок, допущенных в управлении компанией.

"По-большому счету, он больше занимался собственным пиаром, чем развитием компании. Не говоря уже о том, что фактически "за так" отдал главное преимущество "Киевстара" - частоты", - отметил источник агентства.

По его мнению, то, что акционеры усилили штат финансовых специалистов, занимающихся делами оператора, может свидетельствовать о том, что руководство Veon заинтересовано в проведении проверки результатов деятельности Чернышова на занимаемом посту.

Также, по мнению ряда отраслевых специалистов, одним из поводов для отставки Чернышова могла послужить его критика в адрес президента Украины Петра Порошенко. Так, в апреле текущего года было опубликовано интервью президента "Киевстара", в котором он критиковал тот факт, что Петр Порошенко выступил с речью на 4G-тендере в диапазоне 1800 МГц 6 марта между торгами по второму и третьему лоту.

Согласно полученной агентством информации, на место Чернышова может быть назначен генеральный директор Beeline в Казахстане Александр Комаров.

Как сообщалось, Петр Чернышов был назначен на должность президента компании в июне 2014 года вместо основателя и бессменного руководителя Игоря Литовченко. Ранее руководил компании Carlsberg в Украине.

14 июня 2018 года общее собрание акционеров "Киевстара" приняло решение о назначении на должность председателя наблюдательного совета компании финансового директора группы VEON Тронда Эдегорда Вестли.

"Киевстар" - крупнейший украинский оператор мобильной связи. Его выручка за 2017 год увеличилась на 10,6% по сравнению с 2016 годом - до 16,54 млрд грн, EBITDA - на 18,1%, до 9,221 млрд грн.

Согласно последним данным компаний, абонентская база "Киевстара" составляет около 26,5 млн, "Vodafone-Украина" – около 20,8 млн, lifecell – 11,1 млн, из них активных - 8 млн.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).