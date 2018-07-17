Смартфон Samsung Galaxy Grand Prime Plus (2018) сможет узнавать владельцев по глазам

Смартфон Samsung Galaxy Grand Prime Plus (2018) сможет узнавать владельцев по глазам

Ресурс XDA-Developers сообщает о том, что компания Samsung может наделить недорогой смартфон Galaxy Grand Prime Plus (2018) системой распознавания пользователей по глазам.

Речь идёт о средствах идентификации по радужной оболочке. Данная система уже применяется в ряде смартфонов Samsung, в частности, в моделях Galaxy S8 и S8+, а также Galaxy S9 и S9+.

Как теперь сообщается, в Сети обнаружились упоминания нового смартфона Samsung с кодовым обозначением grandppirislte. Под этим шифром, предположительно, скрывается аппарат Galaxy Grand Prime Plus. В обозначении можно заметить слово «iris», которое, как полагают наблюдатели, как раз и указывает на наличие функции идентификации пользователей по радужной оболочке глаз.

Смартфон Samsung Galaxy Grand Prime Plus (2018) сможет узнавать владельцев по глазам

Новинке приписывают наличие 5,5-дюймового дисплея и фирменного процессора Exynos 7870, который содержит восемь ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,6 ГГц, графический контроллер Mali-T830 и модем LTE Category 6.

В тыльной части корпуса расположится 16-мегапиксельная камера, во фронтальной — 5-мегапиксельная. Упомянуты порт USB Type-C (USB 3.0) и аккумуляторная батарея ёмкостью 3630 мА·ч. Операционная система — Android 8.х Oreo.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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