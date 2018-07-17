Дизайн Xiaomi Mi Max 3 официально рассекречен

В китайской социальной сети Weibo сам президент компании Xiaomi Лин Бин (Bin Lin) опубликовал изображения готовящегося к выпуску смартфона Mi Max 3.

Xiaomi Redmi S2

На фото видно, что грядущая новинка получит металлический корпус. Будет доступно три цветовых варианта: черный, синий и золотистый.

Официальный дебют Xiaomi Mi Max 3 состоится 19 июля. Тогда же и будет объявлена дата начала продаж и стоимость новинки.

Xiaomi Mi Max 3
Xiaomi Mi Max 3
Xiaomi Mi Max 3
Xiaomi Mi Max 3
Xiaomi Mi Max 3
Xiaomi Mi Max 3
Xiaomi Mi Max 3
Xiaomi Mi Max 3
Xiaomi Mi Max 3

Характеристики

Xiaomi Mi Max 3 оснастят 6,9-дюймовым экраном с разрешением 2160?1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, двойной основной камерой 12+5 Мп, 8-мегапиксельной селфи-камерой и дактилоскопическим сканером на задней панели.

Производительность аппарата обеспечит восьмиядерный процессор Snapdragon 636 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Объем оперативной памяти составит 3/4/6 ГБ, объем встроенной памяти – 32/64/128 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигнет 5 500 мАч. Габариты новинки: 176,15?87,4?7,99 мм, вес – 221 граммов. В качестве программного обеспечения будет использоваться ОС Android Oreo.


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