Смартфон Nokia 6.1 Plus показался в бенчмарке

Смартфон Nokia 6.1 Plus показался в бенчмарке

HMD Global готовит к выпуску смартфон Nokia 6.1 Plus. По крайней мере, на это указывает информация, появившаяся в базе данных бенчмарка Geekbench.

Аппарат полагается на процессор Qualcomm Snapdragon 636. Он содержит восемь 64-битных ядер Qualcomm Kryo 260 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графический ускоритель Qualcomm Adreno 509. В случае Nokia 6.1 Plus базовая частота чипа составляет 1,6 ГГц.

Платформа Snapdragon 636 содержит сотовый модем Snapdragon X12 LTE, обеспечивающий скорость передачи данных до 600 Мбит/с. Стоит также выделить поддержку Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4/5 ГГц) и NFC.

Смартфон Nokia 6.1 Plus несёт на борту 4 Гбайт оперативной памяти. Аппарат функционирует под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo.

Смартфон Nokia 6.1 Plus показался в бенчмарке

Ожидается, что устройство получит дисплей с вырезом в верхней части и сдвоенную основную камеру. Анонс ожидается в ближайшее время.

Добавим, что не так давно дебютировали смартфоны Nokia 5.1, Nokia 3.1 и Nokia 2.1, подробнее о которых можно узнать здесь. Кроме того, грядёт анонс аппаратов Nokia с процессорами Snapdragon 710 и Snapdragon 845.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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