Дизайн iPhone 9 полностью раскрыт на фото-рендерах

Благодаря китайскому производителю аксессуаров Sanfeng в сети появились изображения защитного чехла для одного из грядущих смартфонов Apple – iPhone 9.

На фото видно, что грядущая новинка будет обладать «вырезом» в верхней части экрана, как у юбилейного iPhone X. Дактилоскопического сканера не видно – для разблокировки iPhone 9, скорее всего, будет использовать технологию Face ID.

На задней стороне iPhone 9 расположится одинарная основная камера со вспышкой. На боковых гранях будут находится физические кнопки управления. В нижней части смартфона – динамики и порт

Lightning.

Из предыдущих слухов известно, что iPhone 9 получит 6,1-дюймовый LCD-дисплей, процессор A12, 3 ГБ оперативной памяти и одинарную основную камеру со светодиодной вспышкой. Размеры смартфона составят 150,9?76,5?8,3 мм, а стоимость – $650.