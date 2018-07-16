Xiaomi Mi Max 3: официальные характеристики и новые фото

На просторах интернета появился тизер готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi Max 3 и фото его упаковки. Благодаря опубликованным изображениям раскрыты некоторые характеристики грядущей новинки.

Xiaomi Mi Max 3 оснастят 6,9-дюймовым дисплеем (без выреза) с разрешением Full HD + и соотношением сторон 18: 9, двойной основной камерой с модулями 12+5 Мп, 8-мегапиксельной фронтальной камерой и аккумулятором ёмкостью 5500 мАч.

Аппаратной основой нового смартфона станет процессор Snapdragon 636 с восемью ядрами Kryo 260 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Объём ОЗУ составит 4 ГБ, объём внутреннего флеш-накопителя – 64 ГБ. В качестве программного обеспечения будет использоваться ОС Android Oreo 8.1 с надстройкой MIUI.

Остальные подробности о Xiaomi Mi Max 3 и его стоимость узнаем в день официального дебюта, 19 июля.