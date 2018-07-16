Xiaomi Mi Max 3: официальные характеристики и новые фото

На просторах интернета появился тизер готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi Max 3 и фото его упаковки. Благодаря опубликованным изображениям раскрыты некоторые характеристики грядущей новинки.

Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Mi Max 3 оснастят 6,9-дюймовым дисплеем (без выреза) с разрешением Full HD + и соотношением сторон 18: 9, двойной основной камерой с модулями 12+5 Мп, 8-мегапиксельной фронтальной камерой и аккумулятором ёмкостью 5500 мАч.

Xiaomi Mi Max 3

Аппаратной основой нового смартфона станет процессор Snapdragon 636 с восемью ядрами Kryo 260 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Объём ОЗУ составит 4 ГБ, объём внутреннего флеш-накопителя – 64 ГБ. В качестве программного обеспечения будет использоваться ОС Android Oreo 8.1 с надстройкой MIUI.

Xiaomi Mi Max 3
Xiaomi Mi Max 3
Xiaomi Mi Max 3

Остальные подробности о Xiaomi Mi Max 3 и его стоимость узнаем в день официального дебюта, 19 июля.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Burger King следит за экранами пользователей через приложениеBurger King следит за экранами пользователей через приложение
Владельцы OnePlus 6 жалуются на трещины стеклянного корпусаВладельцы OnePlus 6 жалуются на трещины стеклянного корпуса
Стартап с украинскими корнями OpenPhone попал в Y Combinator
«Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell расширили свое 4G покрытие: обновленные карты«Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell расширили свое 4G покрытие: обновленные карты
Владельцы iPhone жалуются на быстрый разряд аккумулятора в iOS 11.4Владельцы iPhone жалуются на быстрый разряд аккумулятора в iOS 11.4
Блок рекламы


Похожие новости
Facebook добавил новые инструменты для создания рекламы на мобильныхFacebook добавил новые инструменты для создания рекламы на мобильных
Для флагмана Xiaomi Mi 8 Explorer Edition предусмотрено несколько модификацийДля флагмана Xiaomi Mi 8 Explorer Edition предусмотрено несколько модификаций
Xiaomi Mijia Quartz Watch: классические часы со смарт-функциямиXiaomi Mijia Quartz Watch: классические часы со смарт-функциями
Смартфон Xiaomi Pocophone F1 замечен в ИнтернетеСмартфон Xiaomi Pocophone F1 замечен в Интернете
Названа дата анонса фаблета Xiaomi Mi Max 3Названа дата анонса фаблета Xiaomi Mi Max 3
Китайцы слили в сеть фото передних панелей Meizu 16 и Meizu 16 PlusКитайцы слили в сеть фото передних панелей Meizu 16 и Meizu 16 Plus
Xiaomi выпустила гарнитуру с датчиком пульса и голосовым управлениемXiaomi выпустила гарнитуру с датчиком пульса и голосовым управлением
Стали известны характеристики топового смартфона Xiaomi BerylliumСтали известны характеристики топового смартфона Xiaomi Beryllium
У смартфона Xiaomi Redmi 6A появилась версия с увеличенным объёмом памятиУ смартфона Xiaomi Redmi 6A появилась версия с увеличенным объёмом памяти
Xiaomi выпустит мощный смартфон Beryllium на платформе Snapdragon 845Xiaomi выпустит мощный смартфон Beryllium на платформе Snapdragon 845
Последние новости
Подгружаем последние новости