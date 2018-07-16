В Европе выйдет смартфон Moto E5 Play Android Go Edition

В Европе выйдет смартфон Moto E5 Play Android Go Edition

В апреле нынешнего года были представлены смартфоны серии Moto E5, в число которых вошла модель Moto E5 Play. Теперь у этого аппарата появилась модификация Moto E5 Play Android Oreo (Go Edition).

Напомним, что стандартная версия Moto E5 Play несёт на борту процессор Snapdragon 425/427, 2 Гбайт ОЗУ и накопитель вместимостью 16 Гбайт. Экран имеет размер 5,2 дюйма по диагонали и обладает разрешением HD (1280 ? 720 точек). Есть камеры с 8- и 5-мегапиксельной матрицами. Питание обеспечивает аккумулятор ёмкостью 2800 мА·ч. Операционная система — Android 8.0 Oreo.

Модификация Moto E5 Play Android Oreo (Go Edition) полагается на платформу Android 8.1 Oreo Go Edition — систему для маломощных аппаратов. По-прежнему используется процессор Snapdragon 425 (четыре 1,4-ГГц ядра, ускоритель Adreno 308), но объём оперативной памяти уменьшен до 1 Гбайт.

В Европе выйдет смартфон Moto E5 Play Android Go Edition

Изменения коснулись экрана. Теперь его размер равен 5,34 дюйма по диагонали, а разрешение составляет 960 ? 480 точек (FWVGA+). Кроме того, до 2100 мА·ч уменьшилась ёмкость батареи.

Прочее оснащение включает флеш-накопитель на 16 Гбайт, фронтальную 5-Мп камеру, тыльную камеру с 8-Мп сенсором, дактилоскопический сканер, слот microSD, адаптеры Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.2, приёмник GPS. Габариты составляют 147,88 ? 71,2 ? 9,19 мм, вес — 145 граммов.

В продажу на европейском рынке смартфон Moto E5 Play Android Go Edition поступит в текущем месяце. Цена — 109 евро.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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