Microsoft планирует выпустить свой Android-смартфон

Один из сотрудников транснациональной компании Microsoft в своем интервью журналистам поведал о том, что софтверный гигант планирует выпустить серию собственных смартфонов под управлением операционный системы Android.

Microsoft Android

В прошлом году Microsoft объявила о прекращении поддержки своей операционной системы Windows 10 Mobile. А с 2014 года корпорация начала продвигать собственные приложения на конкурирующие платформы. Для Android софтверный гигант уже имеет необходимые приложения, среди которых Office, Microsoft Launcher и др.

Данная информация пока не подтверждена официально. Стоит надеяться, что Microsoft в скором времени представит свой первый Android-смартфон.


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