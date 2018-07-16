Microsoft планирует выпустить свой Android-смартфон

Один из сотрудников транснациональной компании Microsoft в своем интервью журналистам поведал о том, что софтверный гигант планирует выпустить серию собственных смартфонов под управлением операционный системы Android.

В прошлом году Microsoft объявила о прекращении поддержки своей операционной системы Windows 10 Mobile. А с 2014 года корпорация начала продвигать собственные приложения на конкурирующие платформы. Для Android софтверный гигант уже имеет необходимые приложения, среди которых Office, Microsoft Launcher и др.