lifecell рекламирует 4G как «4.5G». Антимонопольный комитет проверит, не нарушает ли оператор закон

Антимонопольный комитет заявил, что проводит расследование о возможном нарушении законодательства о защите от недобросовестной конкуренции оператором lifecell. Соответствующее заявление орган опубликовал на своем сайте. , пишут AIN.UA

В АМКУ отмечают, что lifecell распространяет в рекламе собственных услуг 4G-интернета обозначение «4.5G». «Такое утверждение может содержать признаки нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции», — комментируют в комитете.

В АМКУ также отметили, что рассматривают другие дела по распространению операторами мобильной связи в рекламе собственных услуг мобильного интернета «информации, которая может вводить в заблуждение» клиентов. Это — нарушение статьи 15 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции».