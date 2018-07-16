lifecell рекламирует 4G как «4.5G». Антимонопольный комитет проверит, не нарушает ли оператор закон

Антимонопольный комитет заявил, что проводит расследование о возможном нарушении законодательства о защите от недобросовестной конкуренции оператором lifecell. Соответствующее заявление орган опубликовал на своем сайте. , пишут AIN.UA

В АМКУ отмечают, что lifecell распространяет в рекламе собственных услуг 4G-интернета обозначение «4.5G». «Такое утверждение может содержать признаки нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции», — комментируют в комитете.

В АМКУ также отметили, что рассматривают другие дела по распространению операторами мобильной связи в рекламе собственных услуг мобильного интернета «информации, которая может вводить в заблуждение» клиентов. Это — нарушение статьи 15 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции».

Ранее AIN.UA подробно рассказывал об этом моменте в одном из материалов. Все три оператора, «Киевстар», Vodafone и lifecell, развернули в Украине четвертое поколение связи на базе технологии LTE Advanced. Согласно официальной терминологии Международного союза электросвязи, такой тип связи должен называться 4G.


Дмитрий Демченко, AIN


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