Складной планшет Microsoft Andromeda отложен на год для доработки

Пару лет назад впервые прозвучало кодовое имя Andromeda, за которым якобы скрывается проект Microsoft , способный возродить идею складывающегося планшета Courier. После этого появлялись различные сообщения, как позволявшие надеяться, что устройство когда-нибудь достигнет рынка, так и утверждавшие, что проект мёртв или близок к тому. Совсем недавно общественности стало доступно внутрикорпоративное письмо Microsoft о предстоящем выходе гибридного устройства Surface карманного формата.

Месяц назад авторитетный блогер Пол Туррот (Paul Thurrott), освещающий деятельность Microsoft , рассказал о планах компании по развитию успешного бренда Surface, а именно о передовом планшете Surface Pro 6 под кодовым именем Carmel, недорогом планшете Surface Tablet под именем Libra, уже представленном Microsoft в качестве Surface Go, и, конечно, устройстве Andromeda, запланированном к выходу на конец текущего года и призванном вместе с аналогичными решениями от партнёров создать новую категорию продуктов.

Инсайдерские документы были подписаны главой подразделения Windows Терри Майерсоном (Terry Myerson), который в апреле покинул компанию, что поставило под сомнение будущее проекта. Появились сообщения, что программная часть, необходимая для работы Andromeda, не будет включена в следующее крупное обновление Redstone 5 для Windows 10, ожидаемое в октябре. Возникло предположение, что амбициозный и рискованный проект корпорация всё-таки свернула.

Однако новая информация от Пола Туррота говорит о том, что эти опасения несколько преувеличены: Microsoft отправляет устройство обратно в лаборатории для существенной доработки. Эти сведения блогер получил из многочисленных источников, утверждающих, что ревизии подвергнутся как программная, так и аппаратная стороны, будто бы не способные сегодня создать захватывающее и интригующее впечатление для привлечения внимания к Microsoft и её бренду Surface. Сомнения, обуревавшие руководство компании в начале года, в конце концов привели к решению не давать пока Andromeda зелёный свет.

Как сообщается, готовившийся к выходу в этом году планшет должен был использовать уже устаревший процессор Snapdragon 835. Но, как известно, Qualcomm трудится над чипами вроде Snapdragon 1000, предназначенными специально для ПК, которые могут появится в начале следующего года.

Инсайдеры Microsoft указывают в качестве возможного времени выхода готового продукта Andromeda вторую половину 2019 года, ведь потребуется не только дополнительное время на улучшение устройства, но также необходимо заново пройти весь процесс согласований и утверждений перед началом поставок.

Microsoft проявляет большую осторожность к смелым экспериментам в рамках завоевавшей признание серии премиальных продуктов Surface, боясь омрачить её репутацию. Если бы Andromeda вышел в этом году и оказался провалом, это бы могло негативно отразиться и на хороших продажах Surface Pro.

Microsoft уже имела очень печальный и дорогостоящий опыт с проектами Lumia и Surface RT, многие наработки которых, впрочем, оказались полезны для других продуктов и услуг компании. Но для тех, кто приветствует новации и эксперименты, способные преобразить компьютерную индустрию, приятно будет знать, что складной планшет Andromeda ещё жив, а его авторы продолжают совершенствовать продукт, подыскивая правильную формулу, которая позволит им надеяться на успех своего детища.



