Складной планшет Microsoft Andromeda отложен на год для доработки

Складной планшет Microsoft Andromeda отложен на год для доработки

Пару лет назад впервые прозвучало кодовое имя Andromeda, за которым якобы скрывается проект Microsoft, способный возродить идею складывающегося планшета Courier. После этого появлялись различные сообщения, как позволявшие надеяться, что устройство когда-нибудь достигнет рынка, так и утверждавшие, что проект мёртв или близок к тому. Совсем недавно общественности стало доступно внутрикорпоративное письмо Microsoft о предстоящем выходе гибридного устройства Surface карманного формата.

Месяц назад авторитетный блогер Пол Туррот (Paul Thurrott), освещающий деятельность Microsoft, рассказал о планах компании по развитию успешного бренда Surface, а именно о передовом планшете Surface Pro 6 под кодовым именем Carmel, недорогом планшете Surface Tablet под именем Libra, уже представленном Microsoft в качестве Surface Go, и, конечно, устройстве Andromeda, запланированном к выходу на конец текущего года и призванном вместе с аналогичными решениями от партнёров создать новую категорию продуктов.

Инсайдерские документы были подписаны главой подразделения Windows Терри Майерсоном (Terry Myerson), который в апреле покинул компанию, что поставило под сомнение будущее проекта. Появились сообщения, что программная часть, необходимая для работы Andromeda, не будет включена в следующее крупное обновление Redstone 5 для Windows 10, ожидаемое в октябре. Возникло предположение, что амбициозный и рискованный проект корпорация всё-таки свернула.

Складной планшет Microsoft Andromeda отложен на год для доработки

Однако новая информация от Пола Туррота говорит о том, что эти опасения несколько преувеличены: Microsoft отправляет устройство обратно в лаборатории для существенной доработки. Эти сведения блогер получил из многочисленных источников, утверждающих, что ревизии подвергнутся как программная, так и аппаратная стороны, будто бы не способные сегодня создать захватывающее и интригующее впечатление для привлечения внимания к Microsoft и её бренду Surface. Сомнения, обуревавшие руководство компании в начале года, в конце концов привели к решению не давать пока Andromeda зелёный свет.

Как сообщается, готовившийся к выходу в этом году планшет должен был использовать уже устаревший процессор Snapdragon 835. Но, как известно, Qualcomm трудится над чипами вроде Snapdragon 1000, предназначенными специально для ПК, которые могут появится в начале следующего года.

Складной планшет Microsoft Andromeda отложен на год для доработки

Инсайдеры Microsoft указывают в качестве возможного времени выхода готового продукта Andromeda вторую половину 2019 года, ведь потребуется не только дополнительное время на улучшение устройства, но также необходимо заново пройти весь процесс согласований и утверждений перед началом поставок.

Microsoft проявляет большую осторожность к смелым экспериментам в рамках завоевавшей признание серии премиальных продуктов Surface, боясь омрачить её репутацию. Если бы Andromeda вышел в этом году и оказался провалом, это бы могло негативно отразиться и на хороших продажах Surface Pro.

Microsoft уже имела очень печальный и дорогостоящий опыт с проектами Lumia и Surface RT, многие наработки которых, впрочем, оказались полезны для других продуктов и услуг компании. Но для тех, кто приветствует новации и эксперименты, способные преобразить компьютерную индустрию, приятно будет знать, что складной планшет Andromeda ещё жив, а его авторы продолжают совершенствовать продукт, подыскивая правильную формулу, которая позволит им надеяться на успех своего детища.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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