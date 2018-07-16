Владелец магазина приложений Aptoide пожаловался в Еврокомиссию на Google

Aptoid, владелец одноименного магазина приложений, подал в Еврокомиссию жалобу против Google. Компания утверждает, что последний активно блокирует использование её продукта.

Согласно жалобе, антивирусная система Google Play Protect, интегрированная в операционную систему Android, не даёт пользователям использовать магазин приложений Aptoid, таким образом, нарушая антимонопольное законодательство.

В частности, Google Play Protect предлагает пользователям удалить Aptoid со своих устройств, поскольку эта программа может загружать вредоносные приложения. При этом у тех пользователей, которые отказались последовать данной рекомендации, программа больше не работала и не могла устанавливать приложения.

Исторически Google придерживается позиции, согласно которой сторонние магазины приложений могут содержать вредоносные программы.

Жалоба Aptoid ставит Еврокомиссию перед дилеммой: с одной стороны, ведомство симпатизирует небольшим компаниям, а с другой – определённо не хочет подвергать пользователей каким-либо рискам. Какое решение примет регулятор в данном случае, пока непонятно.

В настоящее время производители Android-устройств, если они хотят предоставлять своим пользователям доступ к Google Play, должны соблюдать определённые обязательства по предустановке приложений. Еврокомиссия считает эту практику антиконкурентной и, согласно СМИ, уже на этой неделе может выписать Google крупный штраф за её использование.


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